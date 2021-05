Controles en colectivos urbanos: muchos circulan con las ventanillas cerradas

En el marco de las disposiciones que rigen por la pandemia del coronavirus y atento al aumento de casos en la capital entrerriana, este lunes la Municipalidad dispuso la realización de controles de rutina en el transporte urbano de pasajeros.Vale recordar que los colectivos pueden circular con hasta 10 pasajeros parados, además de los sentados, y las ventanillas deben estar abiertas.En diálogo con, Aníbal Moreira, sub director del área operativa de Transporte, señaló que los controles se realizan en distintos puntos de la ciudad, haciendo énfasis en los barrios, no solamente en el microcentro.“Como hemos tenido muchos casos, se implementa que únicamente 10 pasajeros pueden ir parados, todas las ventanillas tienen que ir abiertas y los vehículos tienen que venir con la higiene y alcohol en gel”, dijo.También se verifica que el chofer de la unidad tenga el barbijo bien colocado y esté usando el cinturón de seguridad.Moreira destacó que como son controles de rutina, “no se puede pedir documentación”.“Si hay más de 10 pasajeros parados, lamentablemente se tienen que bajar los que estén excedidos, es una disposición municipal”, afirmó y agregó que será el chofer que determine quiénes fueron las últimas personas en subir, las cuales deberán abandonar el colectivo. “Por ahí se van a enojar con nosotros, nos van a insultar pero es nuestro trabajo”, reconoció.Además se labran actas por exceder la capacidad permitida, no sólo a la empresa sino también al chofer, explicó el funcionario y aclaró que las empresas están en conocimiento de la cantidad de pasajeros parados habilitados.Consultado sobre las infracciones más comunes, Moreira dio cuenta que “hay muchos choferes sin cinturón de seguridad y se intimarán a las empresas porque todos los vehículos tienen que tener elementos de higiene personal”.Además remarcó que muchos colectivos “circulan con las ventanillas totalmente cerradas, ante lo cual se avisa a pasajeros y choferes que deben estar abiertas”.“Hay gente que no le gusta que le digan las cosas, se enojan y hasta te putean, pero es el trabajo de cada uno y estamos acostumbrados a los malos tratos de las personas”, expresó finalmente Moreira sobre la reacción que tienen algunos usuarios del transporte cuando los inspectores se suben a las unidades a realizar los controles.