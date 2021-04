Ensanche Boulverd Racedo: piden que se “descriminalice la protesta social”

Ambientalistas y representantes de organismos de Derechos Humanos presentaron en la municipalidad una nota dirigida al intendente, Adán Bahl, para que solicitar la descriminalización de la protesta social, durante la obra de ensanche de boulevard Racedo de Paraná.“Presentamos una nota dirigida al intendente para solicitar la descriminalización de la protesta social, para que desistan las causas penales que se iniciaron por la obra de ensanche de boulevard Racedo”, dijo una de las integrantes de la Asamblea Ambientalistas de Paraná, María Luz, aEn este sentido, señaló que, si bien la obra se anunció a finales del 2020, “sin embargo no fueron consultados los frentistas, ni hubo una escucha hacia la ciudadanía, a pesar de las instancias de diálogo”.Por su parte, el abogado y referente de los organismos de Derechos Humanos, Marcelo Boeykens, indicó que “existe un pedido desde el municipio para que se identifique con la policía a los participantes de la asamblea y de las organizaciones ambientales (que estuvieron presentes en las protestas) y tomó relevancia en organismos nacionales, provinciales e internacionales”.Y destacó: “A este petitorio lo firman muchos organismos nacionales, porque es preocupante en términos democráticos. Consideramos que hay una violación al derecho de la protesta”.A su vez, amplió: “El Estado debe tutelar por los derechos de las personas y hay un efectivo derecho a la protesta social contemplado en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales”.“Es muy importante que el municipio desista esta actitud y que presente que tiene desinterés de seguir con la acción penal, las pruebas peticionadas, y las actuaciones de oficio de la policía”, dijo Boeykens. Además, consideró “una aberración a que se solicite una indemnización a los que protestaron”“El municipio indicó que la mora debería corresponder a las personas que se manifestaron en contra de parte de la obra, que la ciudadanía corra con estos costes de demora de la obra es algo que no se encontró en los pliegos y no sabemos sobre en qué base se realizaron estos cálculos”, dijo María Luz.Finalmente, Boeykens valoró que “es hora de dar marcha atrás y se permita que en la ciudad de Paraná puedan manifestarse libremente por cualquier derecho que consideren”.