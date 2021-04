La casa en orden: experta brinda consejos para tener organizado el hogar

Video: Natalia Balbi, experta en orden, brindó consejos para mantener organizado el hogar

Natalia Balbi, tiene 34 años y en 2020 comenzó su proyecto personal “Orde-Nati”. Oriunda de Paraná y abogada, la mujer se dedica y especializa en el orden del hogar. En, brindó consejos a la hora de organizar la ropa y los accesorios de la casa.“La gente comienza a ser creativa para organizar su hogar, pero existen métodos para poder ayudar que la casa esta ordenada”, expresó Natalia Balbi.En tiempos de cambio de temporada, la experta comentó que antes de guarda la ropa “hay que revisar y fijarse que se usó y que no. Hay que desprenderse de las prendas que no usamos”. Para poder realizarlo, comentó que “hay que ponerle un fin, dárselo a alguien que lo necesita o algún amigo o familiar que le haya gustado. No es necesario tener la casa llena de cosas”.“La vida es complicada, tenemos que buscar que nuestra casa sea un lugar de tranquilidad y que no sea un caos. Asignarle un lugar a casa cosa, hace esa tarea más sencilla”, señaló.Se pueden comunicar con Natalia a través de las redes sociales: Orde.nati