Pedido de Justicia por Julieta Riera: “Él la mató, esto fue un femicidio”

Mientras se resuelve la culpabilidad o no de Jorge Julián Christe, acusado por el femicidio de Julieta Riera, en la puerta de los Tribunales de Paraná, familiares y amigos de la víctima reclamaron por Justicia.“No es lindo que alguien pida por su inocencia cuando en la cara, hizo todo lo que hizo. No se justifica sí estuvo drogado o alcoholizado”, apuntó aMateo Riera, 18 años. El hermano de la víctima, quien dijo no conocer a Christe, apuntó que a Julieta “siempre la veía bien, con mi mamá y mis hermanas”.“Estamos cansados, hartos de todo. Solo pedimos justicia, porque a Juli no la podemos tener más, y hace más de un año con esto”, señaló la prima de la víctima. “Él la mató, esto fue un femicidio”, sentenció la joven en alusión a Christe.“Necesitamos paz para poder hacer el duelo como toda persona normal. Queremos justicia”, insistió.“Julieta era como mi hermana mayor. Ella me enseñaba a tocar música, me regalaba plantita, era la persona más dulce que había. Fue un angelito”, recalcó.La joven, que estudiaba para terminar el secundario y tenía un hijo menor de edad, presentaba más de 31 lesiones, hematomas, hemorragias y excoriaciones en el rostro, cuello, brazos y piernas, según determinaron los médicos forenses, lesiones que, "principalmente en la zona del cuello, fueron anteriores a la caída".La pareja convivía desde hacía un año y medio y "más de 10 personas" entre familiares y amigos de la chica "sabían que la relación estaba caracterizada por la violencia de género", dijo el fiscal.Mientras que Christe está con prisión preventiva desde mayo del 2020, aunque cuatro meses después, la vocal de Juicios y Apelaciones Carolina Castagno le otorgó arresto domiciliario, que cumple en un departamento en calle San Martín al 300, bajo la custodia de su madre.