Femicidio de Julieta Riera: Christe “se siente apañado por el poder”

En el marco del juicio por el crimen de Julieta Riera, familiares de la víctima se encontraban en las escalinatas de Tribunales renovando el pedido de justicia.Este miércoles se desarrolla la quinta jornada del juicio por jurados a Jorge Julián Christe, quién se encuentra imputado del femicidio de su pareja, Julieta Riera, en abril de 2020.“Estos días fueron muy duros, estamos más unidos que nunca como familia y sostenemos a mi madre que está declarando. No nos caben dudas que esto fue un femicidio y pedimos justicia”, relató la hermana de la víctima, Mariana, aConsultada sobre el desarrollo del juicio, resaltó que “se tiene en claro que no fue un accidente, no se está juzgando a la víctima, sino al femicida”.“Estamos agradecidos con todos los que colaboraron como bomberos, fiscales, cuerpo forense y solo pedimos justicia”, agregó.Por su parte, la tía de Julieta, Fabiana, señaló que Christe “es una caja de sorpresas, nunca vamos a saber por su boca la verdad, porque él se siente apañado por el poder y lo económico”.Además, señaló que junto a su familia esperan que en el jucio “se esclarezca todo y el jurado pueda ponerse de acuerdo”.“Estamos convencidos que no fue un accidente, era imposible queAl finalizar, sostuvo: “Se trata de un caso de violencia de género, Julieta buscaba el amor por sobre todas las cosas, quería formar una familia y estudiar”.