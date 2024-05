Se notificaron 1.031 casos de dengue en Entre Ríos

Sociedad Entre Ríos registró descenso de casos de dengue por cuarta semana consecutiva

Prevención

Síntomas

El Ministerio de Salud de Entre Ríos actualizó este lunes los datos epidemiológicos en relación al dengue. En tal sentido,Se trata de la sexta semana consecutiva en la que la provincia de Entre Ríos presenta descensos en la cantidad de contagios, luego del pico registrado a mediados de marzo.La información actualizada con los datos correspondientes a la semana epidemiológica 18 (que va del 28 de abril al 4 de mayo) puede consultarse en el monitor de casos de dengue Cabe señalar que, en los últimos siete días,Asimismo, de los 1.031 casos registrados en el sistema de carga de datos durante la semana epidemiológica 18, un total de 499 tuvieron inicio de síntomas en la última semana.Además, en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 5 de mayo de 2024, la provincia registra un total acumulado de 18.808 casos notificados.Finalmente, desde la Dirección General de Epidemiología se precisó que en el mismo lapso se realizaron 957 internaciones (61 de ellas en la última semana); de las cuales 80 requirieron ingreso en Unidades de Terapia Intensiva (correspondiendo tres de estos casos a la última semana).Si bien se espera que los contagios sigan disminuyendo semana a semana, no hay que perder de vista que la enfermedad no se transmite de persona a persona sino que lo hace por medio del mosquito Aedes aegypti. Por eso es crucial sostener las acciones preventivas, como la limpieza de las superficies y recipientes que retienen agua, donde el mosquito transmisor se reproduce.Si logramos mantener en el tiempo estos hábitos, también veremos un impacto beneficioso a largo plazo. Eso es así dado que los huevos que las hembras del Aedes aegypti colocan en esta época del año pueden sobrevivir a las bajas temperaturas y se mantienen viables hasta la llegada de la primavera. Por eso, a través de la limpieza de recipientes y la eliminación de cualquier elemento que pueda retener agua, también contribuiremos a limitar la presencia del mosquito transmisor en la próxima temporada.Es importante tener presente las manifestaciones de la enfermedad para saber ante qué signos acudir a los servicios de salud.Los síntomas frecuentes incluyen: fiebre, náuseas y vómitos, enrojecimiento e inflamación de la piel, y dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos, en músculos y articulaciones.Pero no son los únicos. La enfermedad también puede tener formas graves y causar la muerte. Por eso, se debe acudir a un establecimiento de salud de inmediato en caso de presentar alguno de los signos de alarma como dolor abdominal intenso y continuo; mareos o desmayo; vómitos persistentes; intolerancia a líquidos y alimentos; somnolencia; intranquilidad o irritabilidad y/o sangrados.