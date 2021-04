Qué dijo la mamá de Julieta Riera sobre la declaración de la madre de Christe

la madre de Christe, la ex jueza Ana María Stagnaro

Este miércoles se desarrolló la quinta jornada en el marco del juicio por Jurados a Jorge Julián Christe, quién se encuentra imputado del femicidio de su pareja, Julieta Riera, en abril de 2020. En esta ocasión, cuatro testigos convocados por la defensa de Jorge Julián Christe declararon, entre ellosLa ex jueza detalló que “Julián, es mi hijo y Julieta, era como una hija para mí, los quería a los dos y esto ha sido una terrible tragedia”. Además resaltó: “Le pido a la mamá y a la abuela de Julieta que entiendan. Me solidarizo con ellas porque a Julieta la quería como una hija. Compartimos muchos momentos y los veía bien, realmente, porque mi hijo estaba con una compañera”.Tras la declaraciones de la jueza jubilada,, manifestó anteque “”.“Esta semana fue terrible, a muchas cosas ya las vivimos, estar al lado de otras personas es más complejo, pero era algo que iba a suceder. Tengo confianza por lo que decida del jurado”, sostuvo.Además, renovó el pedido de justicia y señaló: “De nuestra parte hicimos todo muy claro, resta esperar”.En declaraciones a, la madre de Crhiste, mencionó que “mi hijo no pudo declarar porque estaba descompuesto. Estoy desilusionada porque se ocultaron pruebas, todo lo que se produjo fue a favor de Fiscalía, no solo en este juicio sino que viene desde antes”.Y sentenció: “Así como le pasó a Julieta puedo haberle ocurrido a Julian y seguramente habría ningún juicio. Julieta se cayó y pidió que nos crean”.“En los años que estuve en ejercicio en el Poder Judicial trate de hacer lo mejor y dedique mi vida a hacer Justicia, pedimos que haga ocurra lo mismo.”, dijo.Finalmente, defendió a su hijo ante un posible “trato especial” por el poder judicial: “Hace diez años que estoy jubilada, que privilegio podría tener”.