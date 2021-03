“Un aprendizaje y un desafío”: más alumnos retornan a las aulas en Paraná

Las distancias en el aula

Formados en fila y acompañados por sus padres, los estudiantes de la escuela primaria Nº1 “Del Centenario” de Paraná iniciaron este jueves con sus clases presenciales. En la puerta, les tomaron la temperatura y rociaron sus manos con alcohol líquido para después hacer ingreso al establecimiento educativo.“Este jueves inician los cuatro 4º del turno mañana, y los chicos vinieron con sus padres para explicarles el protocolo, el funcionamiento, cómo se organizarán las burbujas. Este viernes inician los 5º y 6º”, comunicó ala rectora Claudia Montenotte.Según indicó, “por día ingresan aproximadamente 85 chicos en las cuatro divisiones del turno mañana”. “El personal docente arma las sub-burbujas para trabajar el primer día de clases la cuestión del covid y la re-vinculación después de un año”, agregó al respecto.“Consideramos que todos hemos aprendido, pero tenemos que seguir en esta nueva normalidad, respetar las distancias y usar tapabocas; es una cuestión de trabajar día a día”, remarcó Montenotte.Respecto a la presencialidad, la directiva indicó que “cursan semana por medio; una semana viene una burbuja de un grado y a la semana siguiente, la otra”.Punto aparte, mencionó que “los recreos están sectorizados; cada burbuja será de no más de 15 alumnos y cada grado tiene dispuesto su sector en el patio para el recreo”.“Y ante un probable caso de coronavirus, la institución dispuso un sector de aislamiento, se comunica a la familia y se da cuenta al efector de salud zonal para que intervenga; y luego realizamos la desinfección y esperamos la confirmación si es positivo o no para el aislamiento de esa burbuja. Después, la escuela sigue funcionando”, detalló al dar que la vuelta a las aulas será “un aprendizaje y un desafío”.En la escuela primaria Nº7 “Mariano Moreno” también iniciaron las clases presenciales este jueves. Las mesas y sillas fueron dispuestas de tal forma en las aulas para garantizar el distanciamiento requerido en el marco de la pandemia por coronavirus, registró“Volvimos el año pasado a las instancias de recuperatorio para garantizar la educación a los chicos que no habían tenido conectividad porque no tienen acceso a esas tecnologías y no podían llevar a cabo las clases virtuales”, comunicó el docente Ricardo.Y continuó: “A la parte final del año pasado la pasamos en la escuela para garantizar las clases a los niños; fue en la galería, pero hoy si o si debemos entrar al aula porque la lluvia no nos permitirá estar afuera”.“Todos debemos entender que estamos ante una pandemia y debemos cuidarnos”, remarcó el docente al dar cuenta que “el objetivo que nos planteamos es que los niños sean felices en la escuela”.