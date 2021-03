Emoción de alumnos y padres en el regreso a las aulas en el Colegio Nacional

Cumplido el paro docente, este jueves comenzaron las actividades en aquellos establecimientos donde los maestros se habían adherido a la medida de fuerza de los gremios.Acompañados por sus padres, los estudiantes volvieron a colocarse la mochila y a decir presentes en este ciclo 2021 que representa un gran desafío para las comunidades educativas.estuvo presente en la puerta del Colegio Nacional de Paraná y dialogó con padres y alumnos, los cuales expresaron su alegría de volver a las aulas, siguiendo con los protocolos establecidos por cada institución educativa.“Estamos iniciando el 1er año de secundaria con todo el protocolo correspondiente, barbijo, botella de agua, otro barbijo por las dudas”, dijo una madre y señaló que esperaban el regreso luego de un año sin presencialidad. “Es un desafío y hay muchas expectativas, esperemos que todo siga bien y no se vuelva atrás”.Una abuela que había acompañado a su nieta también expresó su deseo que se mantenga la presencialidad y aprovechando el micrófono de Elonce TV, reclamó por las frecuencias de los colectivos, ya que “tuvimos que esperar más de media hora y nos comieron los mosquitos”.“Para los chicos no es lo mismo la clase presencial que virtual, a veces entienden y a veces no. El año pasado tuvimos que buscar maestra particular”, dijo otra mamá.Un señor que también acompañaba a su nieto dijo estar “muy feliz por los chicos” que vuelven a la escuela, “están muy emocionados después de un año de estar sin clases. Espero que dure”.De a poco la nueva normalidad se hace presente en las escuelas entrerrianas. Los alumnos vuelven a las aulas y todos esperan que la presencialidad se mantenga.