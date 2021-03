Esperan soluciones para la escuela Los Constituyentes y Záccaro

Autoridades de la escuela primaria Nº 206 “Los Constituyentes” y secundaria Nº 19 “Raúl Záccaro”, reclamaron por las condiciones edilicias en que se encuentra el edificio, lo cual genera complicaciones a la hora del regreso a la presencialidad.“Hay varios problemas que han tenido sus trámites y gestiones correspondientes desde el año pasado y aun no tenemos soluciones”, dijo aMónica Aranguis, directora de Los Constituyentes. Y recordó que esta semana, se difundió un video realizado por la entidad sobre el estado del establecimiento, y raíz de la viralización del mismo, “comenzamos a recibir respuestas, al menos la palabra de alguna gente que tiene injerencia en el tema, por ejemplo, de Arquitectura de la provincia”.Consultada sobre cuáles son los principales inconvenientes que presenta el edificio, señaló que “el principal problema de infraestructura es el hundimiento de pisos de varias salas, que tiene que ver con un proyecto que está gestionado desde el año pasado y ahora aparentemente se va a presupuestar y con una obra de hidráulica para corregir eso”. Aranguis dio cuenta que son cuatro los salones afectados con los cuales no pueden contar para el inicio del ciclo lectivo en forma presencial.“Después tenemos la limpieza de los tanques de agua. Hay dos, uno en la parte superior y otro en la inferior. El que está arriba, es de muy difícil acceso y se limpió por última vez hace tres años, en esa torre anidan palomas y tiene una tapa provisoria. En tanto que el tanque de abajo está con sarro y necesita una limpieza profunda porque sentimos el olor del agua”, agregó.En este sentido, Claudia Rolón, rectora de la escuela Nº 19 “Raúl Záccaro”, expresó que los sanitarios son el principal elemento que deben ofrecer a los alumnos “y no hay baños en condiciones; hay pérdidas y hace que los tanques se queden sin agua a media mañana”.Desde el establecimiento educativo también se realizaron los trámites para pedir el desmalezado y si bien fueron algunas cuadrillas no terminaron de cortar el pasto “que está muy alto”, agregó Aranguis.Finalmente, Rolón expresó: “Queremos que el chico esté en el aula porque la presencialidad es muy importante. Pero en estas condiciones no podemos y tenemos que brindar seguridad”.