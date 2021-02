Se rencontraron después de 20 años y tras tres décadas juntos dieron el “Si”

La pareja tenía previsto dar el “si” el 8 de mayo del 2020, pero por la pandemia del coronavirus, la fecha se propuso. Finalmente, este viernes, 26 de enero de 2021, Delia Ramírez y Carlos Grimaldi se prometieron amor eterno en el registro civil de calle Illia en Paraná.“Nos conocemos de toda la vida, cuando éramos jóvenes nos dejamos de ver porque yo me fui a vivir a Buenos Aires, él se casó y tuvo hijos. Años más tarde, volví a Paraná porque mi mamá se enfermó y ahí nos reencontramos”, contó ala flamante esposa.“En ese tiempo, mi hermano se lo cruzó a Carlos, le preguntó por mí y cuando se enteró que había vuelto, me buscó y nos encontramos de nuevo. Primero empezamos a hablar por teléfono y después empezamos a salir, por suerte nos llevamos muy bien. Yo me fui con 18 años a Buenos Aires y cuando tenía 36 nos volvimos a encontrar”, dijo.Y agregó que “el amor siempre estuvo presente. Carlos, fue, es y será el amor de mi vida. Siempre sentí mariposas en la panza por él”.Luego de tres décadas juntos, la pareja se casó y estuvieron acompañados en la ceremonia, los hijos de Carlos de su primer matrimonio.Por su parte, Carlos expresó que “fue el destino. Cuando la volví a ver después de tanto tiempo, sentí lo mismo que 20 años antes. Me separé de mi mujer, pero no de mis hijos y ella los quiso como si fueran propios”.