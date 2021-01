A un año del incendio en “Celeste y Blanca”: ya planea reinaugurar y su futuro

Golpeada por la pandemia

, sufrió un incendio que provocó pérdidas totales y redujo a cenizas el galpón. Ocho días después del incendio, comenzaron a reconstruir el local donde realizaba su actividad comercial y antes de finalizar el mes de enero de 2020, se dedica a la comercialización de material de librería, papelería y elementos para el uso escolar , entre otros rubros que la complementan.A pesar de todo y con la pandemia que complica el desarrollo de diferentes actividades,En el marco de la nueva etapa tras el incendio,, a casi estar por concluir la reconstrucción del local que fue devorado por las llamas. “. Gracias a Dios, la aseguradora hizo su parte, y nosotros pusimos todo lo que pudimos, hasta donde nos dan las fuerzas, para reconstruir y salir adelante”, resaltó el empresario local.“Todos queremos levantarlo. Esto es una utopía, pero le vamos a poner el pecho a las balas”, decía Sergio Rupp hace un año al dialogar con Elonce TV. Este jueves, ya es una realidad. “Pensar en la reconstrucción era medio utópico,y si Dios quiere, lo vamos a poder concretar”, resaltó.“Si ayuda un poco el país y la pandemia afloja un poco, como toda la humanidad ansía, vamos a poder volver a nuestra casa”, resaltó el empresario y se refirió a la incidencia de la pandemia en el rubro de Celeste y Blanca.“Los mayoristas que nos dedicamos esto, acopiamos mercadería durante todo el año, para cuando llegan los meses“Hicimos un esfuerzo titánico para poder abrir en febrero y en marzo nos vuelven a cerrar por pandemia.Sobre el incendio y la seguridad del local que se reconstruyó, el empresario sostuvo que “vinieron peritos y recorrieron el local. Nos dieron la tranquilidad de que el incendio se produjo por una catástrofe y no hubo nada que lo acelerara como muchos dijeron. Hicieron una evaluación y nos dieron tranquilidad”, explicó y resaltó el trabajo de los Bomberos:En su charla con Elonce TV, Rupp destaca el apoyo y ayuda de mucha gente, entre ellos sus empleados y proveedores. “. Pero quiero destacar el llamado de mi amigo Emanuel Greca (del corralón El Federal) que me puso en contacto con un conocido, Germán Ceijas, para ofrecerme un lugar, y el mismo 14 de enero del año pasado, fuimos a ver el galpón donde actualmente estamos trabajando”, recordó el propietario de Celesta y Blanca.“Yo apuesto a que sigamos teniendo trabajo, a que podamos seguir progresando, a seguir para adelante y con herramientas válidas nomás: nuestro trabajo”, sostuvo Rupp y señaló: “. A eso hay que sumarle los transportes, los puerta a puerta y otros que se mueven alrededor de este rubro”, afirmó Sergio Rupp.“Hay mucha incertidumbre por el inicio de clases presenciales, que ojalá se efectúe, pero son días de venta que no nos podemos dar el lujo de perder., en donde nos tuvimos que adaptar, pero lo logramos superar con una tarea titánica”.Al mismo tiempo, reiteró su agradecimiento por el apoyo en el difícil año de la reconstrucción.