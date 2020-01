Reabrió sus puertas la distribuidora Celeste y Blanca tras devastador incendio

Tras resurgir de las cenizas, la distribuidora Celeste y Blanca reabrió sus puertas este lunes en las instalaciones ubicadas sobre calle Salellas 1605, a 200 metros del local que se incendió por completo el pasado martes 14."Gracias a Dios, hoy nos encuentran intentando resurgir", aseguró ael dueño de la distribuidora mayorista Celeste y Blanca, Sergio Rupp."Una suma de voluntades se agrupó para que hoy estemos otra vez, no en un 100% como en su momento, pero si con las voluntades y las ganas de sacar este negocio adelante", reafirmó el empresario.En tanto, su esposa Elizabet Mengui agradeció a sus familias, a proveedores y clientes, "y fundamentalmente a nuestro equipo que vale oro". "Si no hubiese sido por ellos, lo que hoy tenemos acá, hubiese sido imposible", valoró al comentar que "hoy es un día muy especial"."Celeste y Blanca se inició el 1º de noviembre de 2004. Y este 27 de enero de 2020 sería su renacimiento", sentenció Rupp a"Si no damos vuelta rápido la página, nos quedamos en la nostalgia y con eso no vamos a poder construir nada. Por eso, hoy estamos concientizados para dar vuelta la página y adaptarnos rápidamente como lo hemos hecho siempre a las distintas vicisitudes que nos presenta este país", remarcó el empresario. Y continuó: "Hoy no tuvo que ver con un hecho económico sino con una desgracia que nos pasó, pero rápidamente nos estamos ambientando para adaptarnos a esta nueva realidad e intentar pelearla como lo hemos hecho siempre".En la oportunidad, Rupp comunicó aque "la metodología de trabajo cambiará en relación a lo que era nuestra propuesta debido a la falta de surtido y al respaldo que teníamos inicialmente con un stock propio"."Hoy intentamos resurgir con acuerdos logrados con las empresas. Los precios siguen siendo los mismos, hay un 80 20 completo sobre todo lo que se necesita para una propuesta escolar", informó.En ese sentido, animó: "Esperamos que toda la buena onda que nos trasmitieron, toda la energía positiva que nos hizo llegar la gente a través de las redes, llamados y mensajes, se vean plasmadas". Rupp comentó que "este tiempo que será distinto para todos nosotros, porque no es lo mismo el negocio al que estábamos acostumbrados que este nuevo lugar" pero agradeció a quienes "nos brindaron este lugar para poder resurgir"."Es un gran desafío para nosotros y apuntamos a poder seguir y en algún momento, volver a nuestra nave que teníamos en Salellas y Miguel David", completó su esposa.Punto aparte, Rupp destacó la "intensa y profesional" labor de bomberos que intervinieron en el siniestro.