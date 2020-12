Bomberos Voluntarios adquirieron equipamiento: "Nos ayudará a trabajar mejor"

Bomberos Voluntarios de la ciudad de Paraná hicieron un balance de lo que fue el año 2020 y explicaron cómo han desarrollado su labor durante este período.Hernán Méndez, jefe, señaló aque "es una inmensa alegría poder demostrarle a la gente que sí se puede hacer muchas cosas. Este año adquirimos muchos elementos nuevos. No se compraron móviles, pero sí incorporamos elementos de seguridad y equipos de protección personal"."Tenemos pantalones, chaquetones, guantes de incendio, botas, cascos, dos tubos que fueron puestos en servicio y que llegaron este último día del año. Hay trabajos que se realizarán mejor y con más seguridad", remarcó.Asimismo, dijo que "el cuerpo sufre deshidratación, nos provoca cansancio y esto se nos aliviará ahora con estos elementos. Esto es un logro. Vamos a ir incorporando más tubos y mejorando la capacidad de aire"."Trabajamos en mejorar el cuartel. Se adquirieron elementos. En la parte humana, aprendimos que la parte económica no es la más importante. Si no tenemos salud no podemos hacer muchas cosas. Todos los días la gente ve a los Bomberos en la calle trabajando", señaló.Y agregó: "hay que seguir apostando al futuro, seguir haciendo las cosas bien, corregir las que están algo mal. Hay que tener un punto de vista positivo. Si las cosas se hacen bien el logro es más satisfactorio y mejor para todos".