"La felicidad terrible por estar vivo", un año después de un grave accidente

Hace un año, Exequiel Holzhacker sufrió un grave accidente al caérsele encima un poste de madera, mientras colaboraba en la construcción de un corral. Esto afectó su zona lumbar, por lo que perdió la movilidad de sus piernas, pero durante mucho tiempo su vida corrió peligro.Hoy, "El Rifle", como lo conocen sus allegados avanza en la recuperación que consideran "milagrosa".En diálogo con, el joven dio cuenta de su historia esperanzadora., recalcó. En ese marco, resaltó la importancia del centro donde realiza la rehabilitación que "me devolvió la vida,. Con los pacientes nos acompañábamos mutuamente en momentos en que uno tiene un bajón. Esa parte fue importante para que hoy esté con una felicidad terrible por estar vivo".Sobre el accidente, señaló que "lo recuerdo siempre, pero no me afecta. Me acuerdo completamente de todo, pero siempre con una sonrisa por haber superado y pasar obstáculos duros antes de la operación con en el postoperatorio. Si me haría mal recordarlo trataría de olvidarlo, pero es imposible"., como me sucedió en el momento del accidente. Trataba siempre de aportar mi granito de arena en la Filial de River Plate, que ayuda mucho en lo social.. Agradecido completamente con mi familia, amigos, conocidos y la gente que me daba sus fuerzas. Eso es impagable. Esas son las cosas que nos llevamos y me siento un afortunado de la vida por tener la familia y amigos que tengo. Muy feliz y a disfrutarlos más que antes. Fueron fundamentales", enfatizó el joven.Holzhacker resaltó la relevancia de sus amigos "para mi y para mis viejos porque los acompañaban y les daban fuerzas a mis padres, que los necesitaban quizás más que yo".Y añadió emocionado: "Tengo momentos de recuerdos de personas que llegaban y estaban con mis viejos, que se sorprendían por la cantidad de amigos".Admitió que "las alegrías máximas fueron la superación, porque yo no era una persona muy positiva y de proponerse objetivos. Y lo más importante es ponerse metas, tener sueños e ir por ellos, porque son los que nos dan fuerzas".Tras remarcar la importancia de los médicos y diversos profesionales que siempre estuvieron a su lado, expresó que actualmente estáFinalmente, manifestó que suen que las investigaciones que se están haciendo puedan llegar a buen puerto. No es que sufro estando en una silla de ruedas, porque llevo una vida independiente. Aunque hay cosas negativas, las pude superar., porque esto no te cambia como persona".