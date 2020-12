Viaje de egresados: intendente de Bariloche dijo que "se falseó documentación"

Paraná Confirman casos de covid19 en grupo de egresados de Paraná que viajó a Bariloche

"Eran positivos y no dijeron nada"

La prueba salió mal

Demanda a estudiantes

Asumir riesgos

Llegó un contingente estudiantil, que estuvo en el cerro Catedral y dentro del grupo hubo casos de COVID-19. Desde la Municipalidad de Bariloche, están convencidos que los jóvenes actuaron con irresponsabilidad y una falta total de empatía. El caso es que 6 egresados que viajaron a estaGennuso realizó declaraciones a través de El Cordillerano Radio (93.7), donde consideró que "eso me hizo reflexionar mucho, y nosotros hicimos una denuncia penal, la Justicia después verá que hará, pero nosotros tenemos recontra comprobado que hubo personas que falsearon su documentación, que".Explicó el intendente que "ese acto es impensable y cuando uno está metido en un círculo donde cree que eso".Consultado sobre si esas actitudes derrumban cualquier sistema que se pueda implementar, sostuvo que "claro, además nosotros hemos tenido la precaución, por eso hicimos estas pruebas piloto. Lo intentamos y fijate que esta prueba piloto salió mal, es decir, salió bien desde el punto de vista que vimos algo que no estábamos viendo, pero mal en términos que encontramos este incumplimiento que no lo podemos creer. No sé a ustedes como vecinos nuestros, ¿qué les causa?, yo no puedo creer que se llegue a eso".Asimismo consideró que "lo que sí funcionó bien del protocolo es que fue un grupo cerrado, un grupo burbuja donde están todos juntos, que no se contagian con otros, eso sí anduvo bien", e insistió al decir que "".Explicó el mandatario barilochense que "habrá una demanda del municipio, estamos obligados a hacer esto, para poner atenta a la población sobre que estas cosas están pasando. No sé qué pasará con dicha demanda, la mayoría son menores de edad,".Por último Gustavo Gennuso volvió sobre los egresados al manifestar: "esto que pasó con los estudiantes es parte del riesgo,, es una fracción muy importante de la población, entonces uno tiene que buscar que el trabajador tenga trabajo digno y es algo que podía pasar, por eso lo hicimos como prueba piloto, esto -del primer contingente estudiantil- era para sacar conclusiones". Fuente: (ElCordillerano).-