Confirman casos de covid19 en grupo de egresados de Paraná que viajó a Bariloche

Después de nueve meses de inactividad del turismo estudiantil, volvieron los viajes de egresados a Bariloche en el marco de una prueba piloto en modo "burbuja" y con una serie de protocolos aprobados por las autoridades sanitarias de la ciudad y la provincia de Río Negro.



Pese a los los cuidados y medidas previstas para evitar contagios, algunos padres y estudiantes del contingente de Paraná, pertenecientes al colegio La Salle, regresaron a la ciudad con síntomas de coronavirus. En las últimas horas se confirmaron los positivos y otros jóvenes esperan el resultado de los hisopados.



Según confirmó Elonce, los estudiantes fueron aislados y se encuentran en buen estado de salud, incluso aquellos que tienen síntomas. El grupo de Paraná estaba conformado por casi 60 alumnos que terminaron de cursar el último año, de los cuales, según trascendió, serían hasta ahora 20 casos positivos.



"Era un riesgo que sabíamos se corría, como en cualquier lugar donde se junten varias personas. Nosotros hicimos lo que se nos pidió,

incluido el PCR que costó 6300 pesos", comentó la madre de uno de los egresados a Elonce.



Asimismo, aseguró que "los chicos están bien, cumpliendo el aislamiento riguroso y prácticamente todos sin síntomas, aún aquellos que dieron positivo". El viaje El sábado 12 de diciembre llegó a Bariloche el primer grupo de estudiantes: 160 chicos procedentes de tres escuelas (Olivos y Martínez, de la zona norte del Gran Buenos Aires; y Paraná, Entre Ríos) que viajaron en un vuelo chárter a cargo de la agencia Soulmax. Dos días después, arribaron otros 77 egresados provenientes de distintas localidades de Misiones, como Andresito, San Javier y Candelaria, quienes viajaron en dos ómnibus a través de la empresa Jungle Travel.



El viernes pasado, tras regresar de una excursión, un chico y una chica tuvieron síntomas y dieron positivo de covid-19. El grupo estaba alojado en un complejo en Catedral y se aisló a estos estudiantes en un sector preparado.



"Actualmente están asintomáticos, contenidos y con seguimiento médico", confirmaron desde la empresa. Y agregaron: "Están acompañados por un coordinador, reciben todos los cuidados médicos y regresarán a Buenos Aires con el alta médica en un vuelo chárter antes de fin de año".



El resto del contingente regresó el 20 de diciembre y, al realizarles el test en Ezeiza, diez personas dieron positivo, entre ellos había dos coordinadores. Desde la empresa recomendaron a los padres que el resto de los chicos realice aislamiento preventivo. Se hicieron hisopado antes de viajar Los 160 estudiantes del contingente de Soulmax, más el personal hotelero, gastronómico, de entretenimientos y coordinadores (en total 60 personas) que los acompaña en toda la estadía, se habían realizado el hisopado antes de iniciar el viaje. Cada pasajero entregó el resultado negativo del test, en total 220 personas, de las cuales 5 dieron positivo, entre estudiantes y personal de Buenos Aires y de Bariloche, que no pudieron viajar.



"Todos los movimientos de los chicos estuvieron sumamente cuidados sin contacto prácticamente fuera de la burbuja. Intuimos que el contagio se originó porque los pasajeros una vez que recibieron el resultado negativo del hisopado, no cumplieron el aislamiento preventivo de 72 horas previas al viaje, que nosotros recomendamos y pedimos especialmente", expresaron desde la empresa de viajes.



En tanto, los egresados de Misiones no se hisoparon antes de viajar, se alojaron en un hotel céntrico y el martes salieron de regreso. Según informó la otra agencia, durante el viaje no se han registrado estudiantes con síntomas compatibles con covid-19. No obstante, al llegar a esa provincia se realizarán el correspondiente hisopado.