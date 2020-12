Bariloche demandará a parte del contingente de Paraná que viajó con Covid-19

Paraná Confirman casos de covid19 en grupo de egresados de Paraná que viajó a Bariloche

El Municipio de San Carlos de Bariloche anunció este miércoles que iniciará una demanda penal contra padres y estudiantes provenientes de Paraná que alteraron la documentación presentada antes de emprender un viaje estudiantil hacia la ciudad rionegrina, sabiendo que eran positivos en coronavirus."Nos vamos a presentar ante la Justicia para que investigue", aseguró el secretario de Turismo de la ciudad andina, Gastón Burlón, quien caracterizó el proceder de los jóvenes como "una irresponsabilidad y una falta de empatía"."Con esta irresponsabilidad, con esta falta de empatía, y con gente que presenta documentos que no son reales, es imposible", dijo el funcionario.La información con la que se cuenta es que las personas se habían realizado un test PCR antes de viajar y que les había dado positivo en Covid-19, pero para no tener que suspender el viaje al día siguiente se hicieron un test rápido que les dio negativo y presentaron esa documentación a la empresa contratada."Lo que hicieron estos chicos fue meter al lobo en el gallinero: venir contagiados a un viaje donde sabés que vas a estar en modo burbuja compartiendo las 24 horas con las mismas personas", sostuvo Burlón."Tenemos que asumir por supuesto que muchos de los demás chicos también se habrán contagiado, ya que estuvieron en modo burbuja una semana compartiendo todo", expresó el titular de Turismo local.El secretario de Turismo remarcó que "fue una falta contra la empresa, contra sus propios compañeros, contra nosotros como destino, porque sabiendo que eran positivos viajaron igual", y en este sentido añadió que "no podemos brindar más datos sobre el caso porque esto va a pasar a manos de la Justicia a través de la denuncia penal que vamos a presentar, para que puedan investigar con profundidad y determinar si existió un delito, y actuar en consecuencia".Burlón recordó que ya habían tenido experiencias exitosas y seguras de turismo estudiantil con otro grupo de entre 80 y 90 chicos que viajaron desde otra ciudad sin ningún problema, "incluso con grupos de Bariloche que han hecho su viaje de egresados aquí mismo, parando en un hotel y realizando las actividades que puede hacer cualquier otro egresado", señaló el funcionario."Los protocolos funcionan bien, pero contra la irresponsabilidad de esta gente no se puede hacer más. A esto nos referimos cuando hablamos de responsabilidad social y de que depende de cada uno de nosotros que la actividad turística pueda seguir adelante", explicó Burlón."Este tipo de acciones irresponsables tiran por la borda todo el gran trabajo realizado entre el Gobierno Provincial, las autoridades sanitarias, el Municipio, el COE y Ateba (Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche) con el minucioso diseño de todos los protocolos, y pone en riesgo las fuentes de trabajo de muchísimos trabajadores que viven del turismo estudiantil en Bariloche", concluyó el referente del área de turismo de la ciudad patagónica.