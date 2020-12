Egresados con Covid: una fiesta antes del viaje a Bariloche podría ser la clave

Nuevos datos

Después de nueve meses de inactividad del turismo estudiantil, volvieron los viajes de egresados a Bariloche en el marco de una prueba piloto en modo "burbuja" y con una serie de protocolos aprobados por las autoridades sanitarias de la ciudad y la provincia de Río Negro. Pero el coronavirus, se metió entre los estudiantes.Los primeros en llegar fueron 160 estudiantes procedentes de Olivos y Martínez, de la zona norte del Gran Buenos Aires, y de Paraná, Entre Ríos: aterrizaron el sábado a la mañana en un vuelo chárter. Posteriormente, llegó un grupo de Misiones.Gastón Burlon, secretario de Turismo de Bariloche, insistió que "los protocolos funcionaron bien" y apuntó que "según informó la agencia de viajes,Al conocerse la situación, se pudo confirmar que, a tal punto que ya hay amenazas de denuncias contra quienes podrían haber no respetado el aislamiento previo al viaje.Sin embargo, en las últimas horas, surgieron dos datos que ponen en duda la eficacia de la burbuja implementada por la empresa.Padres de los chicos entrerrianos, dialogaron con, señalaron y agregaron que en dicho evento, "habrían participadode PCR negativa", remarcaron al sembrar más dudas sobre el origen de los contagios.Ahora, las acusaciones son cruzadas y las sospechas compartidas, pero es complicado establecer si los chicos que volvieron con coronavirus, ya viajaron contagiados o tuvieron contacto con el virus durante su estadía en Bariloche.A pesar de ello,, quienes apuntan a los alumnos porteños tras conocer de la realización de la fiesta.de tres escuelas (Olivos y Martínez, de la zona norte del Gran Buenos Aires, y Paraná, Entre Ríos) que viajaron en un vuelo chárter a cargo de la agencia Soulmax., como Andresito, San Javier y Candelaria, quienes viajaron en dos ómnibus a través de la empresa Jungle Travel.(alojados en el complejo hotelero propiedad de la empresa, ubicado al pie del Cerro Catedral) tuvieron fiebre y se activaron las alertas para estos casos: fueron separados del resto de los pasajeros, les realizaron el hisopado y el resultado dio positivo. Quedaron aislados en uno de los hoteles del complejo preparado especialmente para estas situaciones con la asistencia necesaria.. En Soulmax dijeron a Infobae que el martes 22 de diciembre todo el personal de la empresa que formó parte de la "burbuja", tanto los que viajaron desde Buenos Aires como los que viven en Bariloche, serán hisopados con la técnica de PCR para confirmar los casos.Infobae informó la semana pasada que los 160 estudiantes del contingente de Soulmax, más el personal hotelero, gastronómico, de entretenimientos y coordinadores (en total 60 personas) que los acompaña en toda la estadía, se habían realizado el hisopado antes de iniciar el viaje. Cada pasajero entregó el resultado negativo del test,. El hisopado es opcional ya que el test negativo de COVID-19 no es requisito para ingresar a la provincia."Intuimos que el contagio se originó porque los pasajeros una vez que recibieron el resultado negativo del hisopado,", dijeron desde la empresa.. Según informó la agencia Jungle Travel a Infobae, durante el viaje no se han registrado estudiantes con síntomas compatibles con COVID-19.