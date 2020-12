Ayudar Hace Bien 2020: LEADI presta su sede para juntar donaciones

Ayudar Hace Bien 2020

Multipliquemos los gestos

Cómo ayudar



Cómo participar

Las donaciones que se piden son:

En la 16° edición, los beneficiarios son:

La solidaridad no se detiene en pandemia y exige un esfuerzo mayor para ayudar a los que le ponen el cuerpo para hacerle frente al coronavirus y salvar vidas.. En la edición 2020, la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes (LEADI), se suma a la jornada solidaria y puso disposición su sede para que la Asociación de Enfermería de Entre Ríos reciba donaciones."La Asociación Enfermería no tiene sede para participar de Ayudar Hace Bien, y pusimos a disposición nuestra insinuación para recaudar cosas", dijo Silvina Vismara responsable de LEADI aEn tanto, Yanina Smith coordinadora del equipo de Salud de LEADI y secretaria de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos, indicó que "se trata un trabajo en conjunto, este año para los trabajadores de la salud fue muy importante, queremos visibilizar este trabajo y fortalecer a la enfermería".Además, la responsable de LEADI contó que durante la pandemia trabajaron a través de turnos para que los socios puedan retirar la insulina."Lamentablemente falleció muchas personas que tenían diabetes y contrajeron coronavirus", contó y añadió que llevan adelante una colecta de cartones para luego venderlos y así poder pagar el alquiler.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar.Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.