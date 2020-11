Así Basta: "En temas de abusos, siempre hay que creerles a los niños"

En el Día Mundial para la prevención del abuso contra los niños y adolescentes, la organización Así Basta, y Pañuelos Amarillos realizaron una intervención frente a Tribunales."Es un día en donde salimos a exigir a la Justicia que actué en los expedientes que tiene con respecto a las causas de abuso o violación que pueden haberse dado en instituciones públicas, clubes, escuelas y muchos otros espacios", detalló una de las integrantes de la organización, Luisina aA su vez detalló que "solicitamos que se agilice el proceso, más que nada de investigaciones, hay causas en las que todavía no sabe quién es el fiscal del hecho"."Es una lucha larga y contundente porque el Estado tiene muchas falencias", sentenció.Además, informó que "hoy hablamos con la ministra de Seguridad, Rosario Romero, y nos dijo que nos va a recibir en una audiencia para la semana que viene para detallarle cada causa que tenemos".En relación a la causa de abusos de la Escuela Belgrano, la mujer señaló que "estamos esperando que la fiscal que nos informe, nos habia dicho que le iba a dar imputación al culpable"Por su parte, una de las integrantes de Así Basta, María Ines Barsanti, dijo que "visibilizamos el problema del abuso sexual en infancia y adolescencia, hoy nos autoconvocamos frente a tribunales para que haya un grito global sobre esta temática".A su vez, detalló que este jueves por la tarde realizarán un conversatorio virtual a través de Facebook para abordar temas psico-juridicos de la problemática del abuso.Además, indicó que contó que "los principios de la pandemia las consultas y denuncias decayeron, pero fue por desconocimiento, pero luego se incrementaron"."Los niños en pandemia son más vulnerables, porque tienen menos contención social que los pueden escuchar", señaló Roxana, Fertonani."Siempre hay que creerle a un niño, porque ellos no tienen edad para hablar de estas cosas si no lo han vivido", sostuvo.Al finalizar dijo que "hay veces que los niños no pueden poner en palabras lo que sufren, es por ello que los tiempos de la víctima son otros en relación con los de la Justicia".