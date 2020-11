Operativos de control nocturno: Secuestraron 18 vehículos por infracciones

Paraná Intensifican los controles vehiculares y de alcoholemia en Paraná

La Municipalidad de Paraná, junto a la Policía de Entre Ríos, montó un operativo de control al tránsito vehicular desde la 00hs de este sábado, con el fin de impedir la aglomeración de personas en espacios públicos. El trabajo continuará este domingo también a partir de las 00hs.Se realizaron controles vehiculares, de documentación, ruidos molestos y alcoholemia en los espacios públicos de la ciudad en el marco de la nueva normalidad.Desde el área de Tránsito de la Municipalidad, se informó que en los operativos se detectaron 17 casos de alcoholemia positiva, falta de documentación y fueron secuestrados un total de 18 vehículos por infracciones. En tanto, la Policía recepcionó varias llamadas por denuncias por ruidos molestos y música a alto volumen que fueron resueltas positivamente.Los controles continuarán a partir de las 00hs de este domingo. Se cortará el tránsito vehicular en zona del Thompson y no se permitirá el estacionamiento.A partir de la 1 de la madrugada, horario de cierre de los locales gastronómicos, se intensificarán los controles para evitar aglomeración de personas en los espacios públicos, donde no se permitirá estacionar.Se recuerda que todavía no están habilitados para su uso los balnearios, las parrillas en los espacios públicos ni tampoco los campings en la ciudad.