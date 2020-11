Intensifican los controles vehiculares y de alcoholemia en Paraná

Intensificarán controles en Paraná. Será desde las 0 hs de este sábado y surge tras una reunión de trabajo coordinada por el intendente Bahl con distintas fuerzas de seguridad. Buscan implementar acciones concretas y un operativo de seguridad y control para evitar conglomeraciones en el marco de la pandemia por el covid-19.



"El objetivo es una mejor convivencia entre todos los ciudadanos de Paraná, que nos vayamos amoldando a esta nueva normalidad y también para que el esparcimiento, tanto de los jóvenes como de los adultos, se haga en armonía", indicó el secretario Legal y Administrativo Pablo Testa al finalizar la reunión que el intendente Bahl convocó este viernes y de la cual participaron funcionarios de su Gabinete, la Policía de Entre Ríos, Prefectura e vecinos del Thompson.



Además, el secretario Legal y Administrativo del Municipio, manifestó que "vemos que la gente se apropia del espacio público lo cual es normal, pero queremos que esa apropiación sea bajo las normas de convivencia donde todos puedan disfrutarlo, incluso los vecinos que son lindantes de estos lugares para que puedan tener un descanso normal".



El subjefe de Operaciones y Seguridad de la Policía, Marcos Antoniow, expresó que "el tema central de la reunión fue coordinar acciones durante los fines de semana en los espacios públicos. Por un lado, teniendo en cuenta los protocolos vigentes de distanciamiento social y por otro, atento a quejas de vecinos y vecinas que se sienten molestos o perturbados durante la madrugada con el deambular de autos y los ruidos molestos". Detalles del operativo Desde las 0 hs de este sábado habrá intensos controles vehiculares, de documentación, ruidos molestos y alcoholemia en los espacios públicos de la ciudad en el marco de la nueva normalidad.



A partir de ese horario, se cortará el tránsito vehicular en la zona del Thompson y no se permitirá el estacionamiento.



Luego de la 01 hora, horario de cierre de los locales gastronomicos, se intensificarán los controles para evitar aglomeración de personas en los espacios públicos, donde no se permitirá estacionar.



Se recuerda que todavía no están habilitados para su uso los balnearios, las parrillas en los espacios públicos ni tampoco los campings en la ciudad.



Intervendrá personal de Tránsito; el área de Control Nocturno de Control Urbano y Habilitaciones; la Policía de Entre Ríos y Prefectura.



Participaron del encuentro la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías; el Secretario de Servicios Públicos, Emanuel Redondo; el Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Maximiliano Pérez Viecenz; el Subjefe Departamental Paraná de Policía, Fernando Echaniz; el Subjefe de la División 911, Juan Zunino; el Jefe de Prefectura, Eduardo Esquivel; el Coordinador de Servicios Públicos, Lucas Feltes; el Coordinador de Tránsito del Municipio, Miguel Paredes y Domingo Lobo, vecino del Thompson.