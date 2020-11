Faltante de arena: "Influye al 80% del sector de la construcción"

Política No hay arena hace 20 días en siete provincias por un paro de trabajadores

El sector de la construcción está en pausa debido a un conflicto gremial, un paro de trabajadores generó un desabastecimiento de arena en siete provincias del país.En la capital entrerriana, hace más de 10 días que afecta la medida.Pablo, un fletero."Para construir una casa, de 10 camionadas que se hacen, el 80% es arena lo que se traslada. En mi caso, hace diez días que estoy sin trabajo porque no transporto nada. Somos muchos los perjudicados por este conflicto que no nos incumbe y no podemos defendernos", dijo.Y agregó que "por suerte somos argentinos y subsistimos. Pero se juntan las deudas, hay que seguir pagando el seguro, los repuestos y se hace una cadena".Al finalizar, comentó que "no hay otra forma de que llegue la arena sino es por barco. Así que, si ellos no trabajan, nosotros no trabajamos".