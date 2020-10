Continúa la retención del servicio de colectivo: No transfirieron los fondos

Paraná Buses Paraná espera fondos provinciales para el pago de sueldo a choferes

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh

Los choferes de colectivos afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no acataron la conciliación obligatoria dictada el viernes por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco del conflicto con la empresa Buses Paraná por falta de pago de salarios., le confirmó aque "provincia no transfirió los fondos y por ese motivo sigue la medida de fuerza"."No se hicieron los aportes a la empresa y pasamos mediados de mes y todavía la empresa no ha completado el primer 50% del sueldo a los trabajadores", acusó Groh al sentenciar: "Es inadmisible tanta demora para todo y sobre todo en esta situación que vivimos hoy día por la pandemia y la crisis económica".