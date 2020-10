Subsidio al transporte: "La provincia está al día, pagamos a mes adelantado"

el secretario de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra

Los usuarios se ven nuevamente afectados por la medida. Los choferes de colectivos afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no acataron la conciliación obligatoria dictada el viernes por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco del conflicto con la empresa Buses Paraná por falta de pago de salarios.Según manifestóAl respecto,, indicó en el programaque "la provincia está al día" con los subsidios y que incluso, se viene "pagando por adelantado"."En el primer cuatrimestre, cuando empezamos el año, la provincia estaba pagando el último día hábil de cada mes.Existe en pocas actividades, que se pague un trabajo por adelantado. La provincia está pagando por adelantado y en este mes de octubre, la provincia está al día", relató Landra.Hizo el arreglo que, con el aporte provincial, UTA cobraba 50 % y al recibir el aporte nacional, el otro 50 %, Nosotros no firmamos nada"."La provincia hace esfuerzos para pagar en fecha. Si estuviésemos pagando la semana que viene este anticipo, estaríamos dentro de los términos. Estuviésemos pagando a mes vencido si lo haríamos en noviembre y no, estamos pagando en el mes, y por adelantado", recalcó.En tanto, subrayó que "no hay mora" por parte de la provincia.En el mismo sentido, dijo: "En el segundo cuatrimestre pasó que veníamos abonando entre el 4 y el 8 de cada mes. Si vos tomás esa costumbre que tenía la provincia de pagar por adelantado los primeros siete u ocho días de mes y esta vez estamos llegando al día 20, igual estamos pagando dentro del mes y es por adelantado".Volvió a insistir con que "la provincia está haciendo un gran esfuerzo y está pagando al día los aportes para poder sostener la gran parte de la actividad que hoy representa el transporte de pasajeros".Por otro lado, dejó en claro que".