UTA: "Cuando esté completo el 50% del sueldo se volverá a prestar servicio"

Paraná espera fondos provinciales para el pago de sueldo a choferes

Los choferes de colectivos afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantienen, desde el viernes, una retención de servicios en reclamo por el pago del salario correspondiente a este mes."La medida de fuerza continúa en tanto y en cuanto esté depositado nuestro reclamo en la cuenta de los trabajadores, que es el 50% de los sueldos", comunicó ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh.Y en ese sentido explicó que el acuerdo indica que "con el subsidio de provincia, se cobra el 50% del sueldo, el que está demorado por un nuevo decreto que no salió para transferir estos fondos a la empresa"."No cabe la conciliación porque acá hay una deuda para con los trabajadores; este es un conflicto de derechos y no de intereses", argumentó el sindicalista al comparar: "Con este criterio, a cualquier trabajador le deberán meses de sueldo, y tras la conciliación, tendrán que salir a trabajar sin cobrar. Y esto no corresponde, bajo ningún punto de vista".En la oportunidad, Groh comunicó que "Provincia estaría transfiriendo los fondos a la empresa y esta, automáticamente los depositaria en las cuentas de los trabajadores"."Cuando esté completo el 50% del sueldo se volverá a prestar servicio", prometió el sindicalista al tiempo que alertó: "Si hoy no está el dinero depositado, no se prestará servicio".