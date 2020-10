Choferes de colectivos mantienen la retención de servicio: fracasó reunión

La retención de servicios comenzó a las 18 de este viernes

Buses Paraná depositó 10.000 pesos en concepto de lo adeudado

. Se realizó una reunión en la Secretaria de Trabajo, desde las 19 de este viernes y que"Asistimos a la reunión pensando que iba a haber una mejor propuesta de la empresa ante este conflicto, pero no fue así. La empresa, en horas de la tarde, ha depositado solamente 10 mil pesos para cada trabajador., porque parece que la empresa no toma conciencia de la gravedad que está habiendo con los trabajadores del transporte", indicó a, Sergio Groh, secretario gremial de UTA.De esta manera,, a la espera de que se produzca el lunes el pago de la deuda.", añadió Groh."Hay varios factores. Desde la semana pasada venimos hablando con Provincia para transfieran los fondos que son para el 50 % de los sueldos de todos los trabajadores. Hasta el momento esos fondos de provincia no han llegado a la empresa, hoy hemos estado hablando a toda hora con la empresa, nos han dicho que no tenían absolutamente nada de dinero, por lo que tras una reunión con delegados de Mariano Moreno y Ersa Urbano, hemos tomado la decisión de realizar la medida de fuerza.. Sabemos que el otro 50 % de sueldo se tiene que cobrar con los subsidios nacionales", resaltó el dirigente gremial."El pasajero está tan cansado de esta situación, como lo estamos los trabajadores. Hay que pedirle disculpas a los usuarios, pero como repito siempre,", añadió. El intendente de Paraná Adán Bahl había instado en la jornada a la conciliación de las partes para garantizar la prestación del servicio durante el fin de semana del Día de la Madre, ya que según dijo, recibió la promesa que "este lunes se transferirán los fondos adeudados".Hemos sido permanentemente flexibles, acatamos todas las decisiones, pero hoy no hemos encontrado solución por lo que nos encontramos en esta situación lamentable para los trabajadores de transporte que no pueden percibir sus haberes, y lamentable también para los usuarios que no van a tener transporte", afirmó.Elonce TV pudo comprobar en la sede de la empresa Mariano Moreno, ubicada en calle 3 de Febrero, la llegada de varias unidades de colectivos al lugar, minutos después de las 18 de este viernes.De acuerdo a lo que indicaron varios choferes a nuestro medio, mientras realizaban los recorridos, fueron anoticiados por mensajes de textos y WhatsApp, sobre el formal inicio de la retención de servicios, anunciada este viernes al mediodía."Nos indicaron desde el gremio que cortemos el servicio a las 18, que comenzaba una retención total de servicios y nos acerquemos hasta el galpón. Nos dijeron que va a haber una reunión en Trabajo", dijo un trabajador.De acuerdo a lo indicado por el Secretario Gremial de UTA, Sergio Groh, la reunión en la Secretaría de Trabajo, que se realizó este viernes por la tarde "fracasó" y "sigue la medida de fuerza.Desde la empresa emitieron un comunicado donde explican "la grave situación que viene atravesando el sistema de transporte de pasajeros, producto del déficit operativo que padece desde hace largo tiempo, la falta de compensaciones adecuadas que permitan la continuidad de los servicios desde el inicio del ASPO, lo que nos ha obligado a sostenernos con la mitad de los aportes que percibían las empresas durante el año 2018 y con tarifas que datan de una estructura de costos del año 2019".En este sentido, desde la empresa dejaron en claro que se realizó "un adelanto salarial mediante el aporte de una suma fija de $ 10.000 en fecha 06/10/20 y un nuevo aporte por el mismo concepto de $ 10.000, que se liquidaron en el día de fecha por cada dependiente, lo que representa un nuevo compromiso financiero de las concesionarias que integran la Agrupación en forma particular y sin ningún tipo de apoyo estatal, cercano a $ 10.000.000, con el único objeto de sostener a sus trabajadores y mantener la paz social, aún a costa de nuevos endeudamientos e incumplimientos de otras obligaciones".Párrafo aparte, hicieron referencia a "la drástica caída de pasajeros transportados, cercana al 90% de los registrados en similares períodos anteriores, resultando inevitable reconocer que, en la práctica, se ha afectado de modo terminal la posibilidad de afrontar las obligaciones necesarias para mantener en funcionamiento el sistema".