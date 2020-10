Fabia cumplió 100 años: "Estoy muy contenta, Dios hasta ahora me ha ayudado"

Fabia cumplió 100 años y tuvo un festejo muy especial, rodeada de familiares. Pasó por muchas cosas a lo largo de su vida, pero jamás imaginó tener que celebrar este día en medio de una pandemia."Hace 85 años que vivo en Paraná. Yo nací un 11 de octubre de 1920, en el Departamento Victoria. Tuve ocho hijos, pero me quedaron cinco ahora. Tengo muchos nietos, bisnietos y tataranietos Con mi marido recorríamos mucho porque él era maquinista, hacía obras, caminos, lo acompañé toda la vida. Él era muy bueno, todos lo querían", comentó aContó que le encanta "tomar mate" y "como de todo". Aseguró que cuando era soltera "comía hasta iguanas. Comíamos avestruz y demás. Tenía un hermano y con él hacíamos todas las travesuras"."Me encantan las plantas. Antes andaba a caballo, ayudaba a sembrar, ayudaba en mi casa. Estoy muy contenta con todo, con Dios, que hasta ahora me ha ayudado. Quiero mucho a mis vecinos, a mi familia", manifestó.Familiares y vecinos le prepararon un festejo, respetando las medidas de higiene y distanciamiento social. Pintaron la calle con un mensaje de feliz cumpleaños y le prepararon una gran torta.Elvio Benetti, su vecino, contó aque "es una emoción muy grande que ella haya cumplido 100 años. Si empieza a hablar cuenta toda su vida, es un personaje. De mente está lúcida totalmente"."Acá todos los vecinos nos comunicamos, nos ayudamos más en este momento. No pudimos festejarle el cumpleaños como hubiéramos querido, pero por lo menos hubo una torta. Ella perdió un hijo hace poco y lo siente mucho, fue un golpe muy fuerte", dijo.Otra vecina, comentó que "Fabia es la abuela del barrio, de la cuadra. Su documento dice que cumple 100 años. Le hicimos una pintada y quisimos estar presentes en este día. La queremos mucho".