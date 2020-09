Tras 20 años de amor y cuatro postergaciones, dieron el ¡Sí, quiero! en pandemia

Pamela y Leandro finalmente dieron el ¡Sí, quiero! este viernes en el Registro Civil de Paraná. Es que por diversos motivos de tiempo y organización, a lo que se sumó la pandemia por coronavirus, esta era la cuarta vez que intentaban casarse en 20 años que hace que están juntos."Es difícil no poder compartir este momento con todos los que querían acompañarnos", contó ala flamante esposa."Es la cuarta vez que intentamos cansarnos, porque por cuestiones de tiempo y organización, no habíamos podido. Y ahora lo hacemos en medio de una pandemia", evidenció la mujer.Durante la celebración, los novios debieron usar barbijo, excepto para el momento del beso; y de acuerdo a lo que aseguró la novia, lo primero que pidió a la modista fue que el tapabocas le combinara con el look nupcial.Acompañados por sus hijos, Indiana, Gerónimo y Joaquín, además de unos pocos familiares, el matrimonio celebró su unión por civil en un entorno en el que no faltaron arroz y barbijos. Además, hubo familiares de Estados Unidos que vivieron la boda a través de una transmisión por celular."Durante la pandemia, en el Registro Civil nos postergaron la fecha unas tres veces", comentó el esposo al destacar que la unión "es sellar este logro que forjamos a lo largo del tiempo, nuestra familia"."Hace 20 años que estamos juntos y esto es un símbolo de todo lo que uno formó, el cierre de lo que logramos juntos", completó ella. "Es una felicidad que esperábamos mucho porque veníamos de tantas postergaciones", sumó además.Consultados a los flamantes esposos qué proyectos les quedan por concretar, ambos coincidieron respecto a que "la familia que es lo más importante, ya la tenemos". "Solo nos resta terminar la vida juntos, todo lo que nos queda", aseguraron.