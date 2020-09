Impidieron otro intento de ocupación de terreno público: El descargo del vecino

Policiales Investigarán el vínculo entre las personas que pretendieron ocupar un terreno

Paraná El municipio interviene ante posible usurpación de terrenos

El descargo del vecino

Personal municipal y policial concretóen función de controles para evitar construcciones ilegales en calles República de Siria y Casiano Calderón, en el barrio Anacleto Medina de Paraná."Tras una denuncia se detectó ayer que; se los notificó y hoy se hizo el operativo con personal de Espacios Públicos", explicó ala directora municipal de Control Urbano, Mirta Aguilar.Al apuntar que "quienes pretenden intrusarse no ven lo difícil de la situación", aclaró que los terrenosSegún indicó,En relación a la persona que pretendía intrusarse, el inspector comentó que "se labra un acta de constatación y la persona es citada por el Juzgado de Faltas para que realice su descargo correspondiente".Según se supo, se labraron más de 40 actas al detectarse usurpaciones y loteos irregulares, que además son puestos a la venta."Limpié el terreno porque tiran basura a la barranca y se vienen las ratas y las víboras a mi casa; corremos riesgo a que nos enfermemos o que nos mate una víbora, por eso puse el tejido porque hace años que vivimos acá y no queremos el terreno sucio", explicó Alejandro aAl aclarar que su intención, dijo desconocer el motivo porque el que lo denunciaron los vecinos."Vinieron de la Policía y de Catastro, y ahora me tengo que presentar en el Juzgado de Faltas con los papeles de los terrenos de mi casa", comentó el joven al dar cuenta que"Tengo una sola pieza en la que dormimos apretados con mi hermana y mi sobrino; no podemos vivir todos juntos", argumentó.Alejandro también comentó que ha sido víctima de varios robos: "Por eso cerramos con palos y alambre", contó.Consultado sobre los riesgos de derrumbe de la barranca, éste evidenció que "a pala y con carretillas hemos tirado camionadas con tierra para que el terreno no ceda"."Nos pusieron el caño de desagüe para hacer una boca de tormenta, pero se llena de bichos., sentenció.