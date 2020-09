"No es la vía ocupar un terreno, porque se meten en problemas con la ley penal"

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero , afirmó en Quién Dice Qué, que las tomas de tierras en la provincia de Entre Ríos "no se dieron en la dimensión que se dieron las tomas en otras provincias". Recordó lo ocurrido "este fin de semana, cuando la policía disuadió a un grupo de personas que, en calle Fraternidad y Trevesse de Paraná, intentó tomar un terreno alegando que estaban con necesidades de vivienda e hijos chicos". Agregó respecto de este hecho que "las llamadas de los vecinos de la zona fueron insistentes a la policía y se actuó rápidamente. Se logró, dialogando con las personas que estaban intentando tomar los terrenos, disuadirlas en su accionar. Sólo dos personas se negaron a retirarse y por eso fueron trasladados y puestos a disposición del Juzgado de Garantías y Fiscalía en turno".



Romero entendió que "el modo no es ese. Si nosotros como Estado permitimos el avance sobre tierras de particulares, estamos ignorando dos normas fundamentales en Argentina, uno es el Código Civil que protege la propiedad, y el otro, el Código Penal que establece que hay un delito cuando se avanza sobre una propiedad ajena: el delito de usurpación".



"Sabemos que hay un déficit, que hay muchísima preocupación en familias, sobre todo en matrimonios jóvenes que tienen hijos chicos, y que les resulta muy difícil hacerse de un terreno, pero la vía no es la de ocupar un terreno o un predio, porque entonces se meten en otro problema, que es con la ley penal. Sino en todo caso, deben organizarse para ser contemplados en un plan de viviendas, o contemplados en un plan de loteos accesibles que se pueden organizar por las distintas municipalidades", definió.



Reconoció que "un intento de toma de tierras en Gualeguaychú fue mentira, circuló un video y fue totalmente falso, nada de eso ocurrió". Y agregó que en el caso de Bovril, "dialogué con el intendente, hizo la denuncia sobre terrenos aledaños a las vías de ferrocarril que no está funcionando; hubo 16 familias que se asentaron en esa zona del ferrocarril. En esa localidad no hay terrenos fiscales con el que, por ejemplo se pueda acudir a un loteo. A este tema lo estamos trabajando a nivel provincial con la ministra de Desarrollo Social".



Apuntó que "hay un banco de tierras en la provincia creado por ley, y estamos confluyendo distintos ministerios de la provincia con este organismo de Desarrollo Social para prever situaciones de loteos en condiciones de hacer viviendas sociales. Estamos trabajando sobre esto, porque advertimos que hay una gran dificultad de la gente, para acceder a la tierra. En Santa Elena, por ejemplo, el intendente está con un proyecto de loteo en un predio, que tendería a buscar solución con una cuota accesible, con las familias que no tienen viviendas. El intendente se comprometió a trabajar también con esta organización que nos estamos dando en el gobierno provincial, para hacer un banco de tierras". Personal policial aislado con Covid 19 La ministra se refirió, por otra parte, a los casos de Covid 19 en el personal policial. "Recordemos que había personas en situación de riesgo, con diabetes y otras condiciones que las normas imponen que se queden en sus casas. Esto es un número que ronda las 400 personas que tuvieron que quedarse en su casa".



"Un total de 120 efectivos policiales, entre varones y mujeres, tuvieron Covid 19 en la provincia, muchos de ellos se han recuperados ya, y un número mayor ha habido de gente asilada. Guardias completas que estuvieron con las personas que tuvieron covid 19, por prevención fueron aisladas por una cuestión de prevención", detalló Romero respecto de los casos que se dan en la fuerza policial. Elonce.com