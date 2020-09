Investigarán el vínculo entre las personas que pretendieron ocupar un terreno

Policiales La Policía impidió que un grupo de personas ocupe terrenos en Paraná

Momentos de tensión se vivieron este domingo en Paraná cuando un grupo de 40 personas -con palas y machetes- pretendieron usurpar un terreno privado ubicado en calles Fraternidad y Trevesse."Llamados alertaron al 911 sobre el ingreso de personas a un predio descampado sobre calles Fraternidad y Trevesse, a dos cuadras al Oeste de la Escuela de Policía", comunicó ael subjefe de la Departamental policial de Paraná, Carlos Echaniz.Tras las denuncias de vecinos, registradas alrededor de las15hs de este domingo, el personal policial constató que "un grupo de 40 personas, que integraban varias familias, habían roto el cerco perimetral emplazado con postes de eucaliptus y malla cima, ingresaron e intentaron trazar lotes con sogas y palos para delimitar sectores"."Tras hablar con ellos, muchos se retiraron pero hubo algunos que no entendieron que estaban cometiendo un delito porque se trata de un terreno delimitado, cercado, y que tiene propietarios", aclaró el funcionario policial al remarcar que el predio que iba a ser usurpado "no es un terreno fiscal, porque le pertenece a particulares".El funcionario policial comentó que los uniformados dialogaron con estas personas, "los que entendieron, no a gusto, pero comprendieron la explicación del personal policial respecto a que se estaba cometiendo un delito; excepto los que fueron trasladados a sede judicial".Echaniz confirmó que las personas fueron trasladadas a la comisaría y posteriormente, por disposición de la fiscalía, por tratarse de un delito en flagrancia, quedaron alojados en Alcaida y se estimaba que serán indagados en la mañana de este lunes.El comisario destacó que "los dueños de los terrenos acreditaron la propiedad de manera fehaciente, por lo que esta documentación se incorporó a la casa a disposición del fiscal que entiende en la misma".Finalmente, el subjefe de la Departamental policial de Paraná comentó que estas personas argumentaron "ser vecinos entre sí, pero al momento de identificarlos se estableció que algunos residían en las inmediaciones pero había personas de otros barrios"."Queda por establecer por parte de la Justicia cuál es el vínculo entre estas personas, lo que hizo que se reúnan para tratar de ingresar de manera conjunta a este sector de la ciudad", cerró.