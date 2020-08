Cloacas: Más del 90% de los reclamos son por el mal uso del servicio

La estadística surge de los reclamos al Servicio de Atención al Vecino (SAV) para la solución de problemas de aguas servidas en la vía pública o por desbordes de líquidos cloacales en instalaciones internas o de conexiones domiciliarias al servicio, y el incremento de las intervenciones para dar respuestas ante esas urgencias sanitarias.



A diario personal de Obras Sanitarias realiza trabajos con equipamiento como camiones desobstructores y también compresores, junto a una inevitable tarea manual de los operarios, expuestos a remover y extraer desperdicios de materiales diversos. En los últimos días se realizaron operativos especiales en los barrios Paraná XIV, Pancho Ramírez y en la zona de calles División de los Andes y Nessa Boeri, entre otros.



Como causas recurrentes de esos taponamientos en las redes se detectan restos de bolsas, trapos, telas, pañales, algodón, envases plásticos, cartones, elementos de profilaxis personal o de higiene femenina íntima. Se trata de elementos o residuos sólidos que volcados desde un hogar, generan inconvenientes en el normal funcionamiento de las redes de desagües, y afectan servicios domiciliarios de una zona más amplia.



Las obstrucciones también son ocasionadas por empresas, locales o servicios de gastronomía o talleres mecánicos, que arrojan a las cañerías grasas y aceites sin depurar ni tratar, y que al ser permanentes van sellando la circunferencia interna de la red, reduciendo progresivamente la capacidad de traslado de los líquidos cloacales.



Y más grave aún resulta la detección de restos de materiales de construcción como arenas, piedras, ladrillos, hormigón y escombros, que no pueden ser disueltos y que obligan a sustituir tramos de cañerías.



En menor medida, el resto de los problemas en la red del servicio sanitario se produce por la rotura de cañerías ?por causas como movimiento de suelo de la calzada, o por antigüedad de la red? , que fundamentan trabajos de sustitución de cañerías, como las realizadas días atrás en calle Salvador Maciá.



Otro causal de inconvenientes en el funcionamiento del servicio está dado por problemas en las instalaciones internas que no fueron aprobadas por Obras Sanitarias, o en las conexiones domiciliarias del servicio no autorizadas y que no figuran en planos oficiales. Es pertinente recordar que esas obras internas en los domicilios, deben ser realizadas por matriculados habilitados por la repartición. Recomendación La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, insiste que el sistema de desagües cloacales está diseñado para evacuar solo los líquidos provenientes de sanitarios, lavaderos y cocina.



Recuerda también que no se pueden conectar los desagües pluviales a la red cloacal, porque eso satura la capacidad de conducción de las cañerías cloacales que no están dimensionadas para captar y drenar las precipitaciones.



Hacer un correcto uso del servicio garantiza el mantenimiento y buen funcionamiento de la infraestructura sanitaria.