Imágenes y testimonios: Se replicó en Paraná la Marcha 17A

Política Se realiza la marcha y banderazo contra las políticas del gobierno nacional

Se replicó este lunes en Paraná, y distintos puntos del país, el "banderazo del 17A" convocado por sectores de la oposición con reclamos básicamente contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional, y también para pedir una mayor apertura de la cuarentena.rescató algunos de los testimonios de los vecinos que se convocaron a la movilización:-"Porque no me gustan las cosas que está haciendo el gobierno nacional, por el avasallamiento al Poder Judicial; el virus existe pero están haciendo mal uso de esta situación".-"No a la reforma judicial, no a la entrada de los chinos al país y no a la vacuna de Oxford porque los ingleses han sido siempre nuestros enemigos, y no van a traer algo bueno ahora".-"Por la reforma judicial porque este no es el momento y por las medidas que se están tomando, por la inacción del gobierno provincial, municipal y nacional".-"Porque no hay justicia y para que devuelvan lo que se llevaron".-"Porque estoy viejo y porque ya vivimos esta situación hace muchísimos años, hasta que la gente se enoja. 30 millones de argentinos están desconformes y eso se notará en las próximas elecciones. No nos tienen que provocar más".-"Porque no queremos una justicia a medida de los corruptos, a medida de Cristina Kirchner. Queremos vivir en democracia, defender los valores que hoy día no están vigentes.-"Para que dejen formar pobres, y que se termine con la corrupción".-"Para defender la libertad de los argentinos, y por las medidas económicas".-"Porque queremos defender la democracia, la institucionalidad de nuestro país, que se ve en peligro; y para que se respete la democracia".-"Por la Justicia, porque somos un país próspero, con muchísimas posibilidades y necesitamos dirigentes comprometidos y transparentes".-"Por la libertad de expresión y que seamos un país libre, como siempre lo hemos sido".-"Están avasallando nuestros derechos a partir del decreto que es inconstitucional, porque no nos permite transitar libremente, y a su vez, no nos permite trabajar. Y que todos los poderes del Estado funcionen como deber ser porque están coartando la libertad de los legisladores de la oposición".La movilización comenzó esta tarde frente a la Catedral Metropolitana de Paraná, continuó por calle Corrientes, La Paz, Santa Fe y siguió por Alameda de la Federación hasta el monumento La Danza de la Flecha, para retornar a Plaza 1º de Mayo.En la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la protesta es el Obelisco, donde los manifestantes con banderas argentinas comenzaron a concentrarse minutos antes de las 16. En el interior del país, se congregaron en plazas y monumentos: como el Patio Olmos y la plaza San Martín de Jesus María en Córdoba; la plaza Moreno en La Plata; el Monumento a la Bandera en Rosario; y el cruce de Sarmiento y Av San Martín en Mendoza.El "banderazo" se replicaba con marchas y protestas similares tenían lugar en ciudades como Rosario, Mar del Plata, y Córdoba.