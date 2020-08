Depositaron parte de lo adeudado a choferes: "Si bien es algo, no alcanza"

Usuarios de Paraná y el área metropolitana llevan 37 días sin el servicio de transporte urbano de pasajeros. Desde el 1° de julio, los choferes de colectivos iniciaron un paro de actividades y las empresas dejaron sin servicio a la ciudad.



"Lamentablemente no hubo ningún avance. Estuvimos todo el día manteniendo reuniones con la empresa, la Municipalidad y la provincia, porque había un subsidio que debía ser transferido, y por suerte gracias a la gestión del Secretario de Trasporte, se efectivizó el pago hacia las empresas", expresó a Elonce TV Sergio Groh, secretario Gremial de UTA.



"A su vez, ese monto de dinero fue transferido a todos los trabajadores, que representa casi $25.000. Si bien es algo de plata, no alcanza y al día de hoy ya se venció o el mes de julio y todavía falta el aguinaldo y otras deudas que nos deben", dijo.



Y agregó que "este problema viene desde antes de la pandemia, pero con el aislamiento y todo el contexto que estamos viviendo la situación se agravo".



"El trabajador de transporte desde hace algún tiempo está pasando una situación muy delicada, al grado de la desesperación porque no está cobrando su sueldo. Lo nuestro es casi un ruego que se solucione este conflicto, tanto para el trabajador de transporte como para los usuarios del servicios", indicó.



Groh remarcó: "Nosotros defendemos a nuestros afiliados y el reclamo lo hacemos por ellos. Lamentablemente hasta el momento no hemos encontrado una solución ni siquiera para pasar el ahora".



"Estamos cobrando montos muy pequeños y no encontramos la solución para destrabar el conflicto del momento y luego seguir discutiendo y resolver los problemas futuro", comentó.



Y continuó: "A la empresa le hemos hecho una infinidades de propuestas pero no podemos llegar a un acuerdo para poder salir a trabajar. Queremos algo serio, un monto que le sirva al trabajador".



"Nosotros siempre salimos a trabajar y hemos colaborado, cedimos, pusimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y sin embargo la solución no llegó. Los trabajadores pusimos montañas de arena, no solo un granito, pero hay partes que dejaron correr mucho este conflicto que lleva 37 días de medidas de fuerzas", finalizó.