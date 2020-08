Bahl: "Más del 62 por ciento de los paranaenses con Covid-19 ya están sanos"

El intendente de Paraná Adán Bahl, este sábado, informó que más de la mitad de los casos confirmados de coronavirus en la capital entrerriana, están recuperados.", afirmó Bahl, aEn este sentido señaló que "seguimos trabajando en la prevención, pero todos debemos evitar enfermarnos, para poder trabajar y"."El Estado está, pero el cuidado personal es insustituible. No hay que relajarse, no es lo mismo que se enferme una persona mayor con afecciones preexistentes que una joven".Sobre las nuevas actividades habilitadas, el presidente municipal aseguró que "a mayor flexibilidad, mayor responsabilidad, no podemos pensar que el problema pasó,".Este sábado el intendente recorrió la obra de reparación en calle Jorge Newbery, entre la ruta 12 y Salvador Caputto."Estamos en uno de los accesos más importantes de Paraná, que es arteria de Jorge Newbery. Aquí se realizó mantenimiento, y se reparó la calle con el asfalto caliente que produce la planta municipal", explicó.A su vez, Bahl, añadió que "en esta arteria estamos trabajando en los desagües, ya que había un permanente anegamiento en las calles perpendiculares".Bahl, informó que se lleva a cabo el ensanchamiento de la calle para darle mayor seguridad a las personas.