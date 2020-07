Responsables de canchas de fútbol 5 piden que habiliten la actividad

Responsables de canchas de fútbol 5, este lunes, se manifestaron frente a Casa de Gobierno solicitando que las autoridades les habiliten volver a trabajar."Prestamos un petitorio para tener la posibilidad volver a trabajar. Desde mayo que enviamos protocolos a la Municipalidad para volver a abrir y aun no tenemos respuestas", dijo Néstor, el dueño de Paraná Soccer aAdemás, señaló que "vemos quea nosotros también. Creemos que están dadas las condiciones para volver".Por su parte, Alejandro, el dueño de La Manzana, dijo que "tenemos un protocolo a nivel nacional, que funciona muy bien en las provincias que ya está habilitada la actividad"."Hay mucha gente detrás de cada emprendimiento, empleados, familias, profesores y ya vamos más de 130 días sin poder trabajar y nos estamos quedando sin ahorros", sentenció.Según comentó Néstor, la movilización y presentación del petitorio se iba a "a"."En Paraná, hay alrededor de 23 canchas de futbol y sabemos que cerraron entre tres y cuatro espacios", argumentó.En este sentido, explicó que "sabemos que el fútbol es un deporte de contacto, pero el de cinco participantes es distinto, porque al ser exclusivamente de recreación no tienen casi roces"."Mucha gente nos pide que abramos, es una actividad que hace bien a la salud", refirió.Sobre la implementación de protocolos dijo que "vamos a realizar turnos de diez personas jugando, sin público. Además, las personas no van a poder quedarse a tomar algo o charlar, los 10 juradores que ingresan al establecimiento se deben retirar al mismo tiempo".