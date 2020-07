Choferes protestaron frente a UTA: Buses Paraná les depositaría $10.000

Colectiveros protestaron este viernes frente a la sede de UTA Entre Ríos; fue tras haberse manifestado en el domicilio del gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, y luego de reclamar un ofrecimiento salarial en Transportes Mariano Moreno, una de las empresas prestatarias del servicio junto a ERSA.De acuerdo a los datos a los que accedió, la comisión directiva del sindicato comunicó a los trabajadores que desde Buses Paraná les depositarán una suma que ronda los 10 mil pesos en sus cuentas; la suma fue decidida de forma unilateral por la patronal y no conformó a los empleados. Por lo tanto, el reclamo fue trasladado a los dirigentes sindicales."Esa suma de 10 mil pesos no alcanza, dicen que tampoco tienen para la semana próxima y no tiran una propuesta. Esta es una guerra de pobres contra pobres que la genera el gobierno nacional, provincial y municipal", apuntó uno de los choferes, Marcos López."A la plata la tienen y no nos quieren pagar. Con 10 mil pesos no nos podemos ir de acá; estamos a días de cobrar el sueldo de julio y no es culpa nuestra que no estemos trabajando", reprochó el trabador. "El intendente Bahl en ningún momento vino a dar la cara; pasamos por el frente de la casa de Lischet y él nos invitó a pasar pero ningún se va a prender en esa", acusó."Hay trabajadores que pagan ocho mil pesos de alquiler, y cómo hace el que tiene hijos que toman la leche y usan pañales", se preguntó otro de los choferes. "Nos dan monedas, y nos deben más de 80 mil pesos", sentenció.Los trabajadores tenían intenciones de cortar el paso vehicular en la zona del ingreso al Túnel Subfluvial, pero no contaban con el apoyo del sindicato para llevar a cabo la medida.El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, prefirió no realizar declaraciones adebido a que, según dijo, "continuaba dialogando con los trabajadores".La protesta demandó la intervención del personal policial. "Nos hicimos presentes para que una parte se pueda manifestar y la otra, explicar cuáles son los motivos y sus argumentos", comentó el jefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi.