Colectiveros esperan ofrecimiento por deuda salarial: "O nos pagan o no salimos"

Trabajadores de ERSA y Mariano Moreno protestaron este viernes frente a la sede de la empresa en Paraná en reclamo de salarios adeudados. Aguardan un ofrecimiento por parte de la patronal para levantar el paro que ya lleva 24 días en la capital provincial y el área metropolitana."Queremos cobrar. Estamos dispuestos a trabajar pero gratis no, queremos nuestro sueldo, el aguinaldo, y lo que se nos adeuda", sentenció auno de los choferes, Marcos López. Y continuó: "Son 500 familias las que están pasando hambre, más de uno paga el alquiler y no tenemos una moneda depositada".

"O nos pagan toda la deuda, o no salimos"

"Me adeudan 110 mil pesos con 26 años de servicio en la empresa", aseguró el trabajador al dar cuenta que "nunca vivimos algo así"."Esperamos un ofrecimiento porque no estamos cómodos con esta situación. Queremos salir a trabajar después de cobrar nuestro sueldo, aguinaldo y la deuda vieja. De otra forma, el paro no se va a levantar", coincidió otro de los colectiveros, Gustavo Bernal."Los empresarios tienen para comer todos los días, y las familias de los choferes dependen de ese sueldo. Hubo parejas que tuvieron que separarse y cada uno tuvo volver a las casas de sus padres porque no tienen cómo subsistir", lamentó el trabajador."Que el gobernador, el intendente, concejales y legisladores, que se pongan en el lugar del pasajero que hoy tiene que caminar kilómetros para llegar a su lugar de trabajo para llevar el pan a su familia", encomendó Bernal.