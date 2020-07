9 de Julio, una fecha histórica plasmada en los nombres de las calles de Paraná

A 204 años de la Declaración de Independencia de Argentina, el historiador Martín Quiroz explicó apor qué Entre Ríos no participó del Congreso de Tucumán de 1816 e hizo una referencia a la forma en la que la fecha histórica quedó plasmada en los nombres de las calles de Paraná."Entre Ríos ya había declarado su Independencia el 29 de junio de 1815 en un congreso que se denominó de la Banda Oriental o Congreso Artiguita en Concepción del Uruguay, que en ese momento se llamaba Arroyo de la China", rememoró ael historiador Martín Quiroz al aclarar que "el sistema Artiguita comprendía a la provincia de Entre Ríos, Banda Oriental, parte de Córdoba y Corrientes"."No hubo congresales entrerrianos en 1816 porque ya habíamos declarado la Independencia", argumentó el historiador. "Es un hecho inédito en la provincia de Entre Ríos, no hay desvalorizarlo, ni dejar de mencionarlo, sino que hay que rescatarlo", destacó.Respecto a la fecha histórica que queda plasmada en las calles de Paraná, Quiroz mencionó que "es la ordenanza 5554 la que agrupa el nomenclador numérico de la ciudad"."Paraná tiene calles que llevan el nombre de Tucumán, Laprida y la mayoría de los congresales constituyentes de Tucumán como calle Liga de los Pueblos Libres, Artigas, pero no hay una calle que se llame 29 de Junio, que es la fecha para revalorizar", evaluó.