204 años de la Independencia de las Provincias Unidas: Qué pasó con Entre Ríos

A 204 años de la independencia de las provincias unidas del Río de La Plata, Entre Ríos, junto a otras provincias, que no participaron del Congreso de Tucumán.



"Ni Entre Ríos, Corrientes, Misiones, ni la Banda Oriental, Santa Fe y parte de Córdoba, participaron del Congreso de Tucumán, porque un años antes ya habíamos tenido un congreso donde se declaró la Independencia", expresó a Elonce TV Roberto Romani.



"El Congreso del Oriente o de los Pueblos Libres fue convocado por José Artigas, y los representantes de todos los pueblos, inclusive de lo originarios estuvieron en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 1815", explicó.



Y agregó que "no solamente se declaró la independencia de todo poder extranjero, sino que los representantes del Congreso de Oriente, comenzaron a avanzar en medidas que ayudaban a los que trabajan la tierra, a los pueblos originarios".



En ese sentido, dijo que "fueron una serie de medidas que hablan de la visión que tuvo Artigas, Pancho Ramírez y todos aquellos hombres, que llevaron adelante la Liga de los Pueblos Libres. Que desde enero de 1815 tienen la bandera federal, actual de Entre Ríos. La bandera celeste y blanca, con la roja diagonal".



Al respecto, aclaró que "esto no le quita merito a lo que realizaron los representantes de las otras 14 provincias, que declararon la independencia en Tucumán. El 9 de julio de 1816, declararon la independencia de los reyes de España y una semana después le incorporaron `y de todo poder extranjero´".



"Tanto en el Congreso de Oriente, con nuestro pueblos de la región guaranitica, como en Tucumán con el resto de las provincias Unidas, se exteriorizo el deseo de ser libres, de ser independientes", explicó.



Al finalizar, dijo que "hoy, tenemos que sostener con nuestro trabajo, con nuestras convicciones aquellos ideales".