Segundo caso de coronavirus en Oro Verde: Investigan su nexo epidemiológico

Reporte provincial

Reportado en el hospital

Familiares aislados

Seis son contactos estrechos, mientras que tres de ellos no tienen nexo epidemiológico confirmado. El último caso pertenece a la zona rural del departamento Colón, y es una persona relacionada con caso confirmado.Sin embargo, en el reporte provincial de las 13, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, confirmó que. En tanto,Tras conocerse dicha mención, el Municipio de Oro Verde, informó que el intendente, Oscar, que no aparecía en el parte epidemiológico enviado a media mañana.Diego Garcilazo le confirmó a Toledo que, resaltó el comunicado del Municipio de Oro Verde."Al enterarme por los medios de comunicación me comuniqué inmediatamente con Garcilazo, que me confirmó esta información que no nos habían hecho llegar esta mañana", dijo y agregó que "", explicó el intendente Oscar Toledo.Sobre el caso explicó, "volvimos a comunicarnos una vez que supimos que. Esta persona no sale, porque. Esta es la información que tenemos por el momento, le pedimos a".