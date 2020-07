COVID19 en Paraná: Hay dos casos a los que no les hallaron nexos epidemiológicos

Colón, Ibicuy y Santa Ana

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, confirmó que. En tanto, están siendo investigados los nexos de dos dos casos reportados este miércoles en el hospital San Martín., aclaró Garcilazo."La semana pasada se diagnosticaban entre 10 y 15 casos diarios; y esta semana fueron entre 5 y 10 casos diarios", comparó al dar cuenta de la evolución de la curva de contagios, lo que dependerá "de la cantidad de contactos de las personas y como circulan en la ciudad, lo que no es fácil de prever".En ese sentido, el funcionario adelantó que, junto al COES y la dirección nacional de Epidemiología"."Uno de los puntos de, explicó Garcilazo al pronunciar que; los otros dos están en fase de investigación"."El 95% de los casos diagnosticados están relacionados a un contacto estrecho", remarcó. Y comunicó, además, que son 64 los pacientes dados de alta, del total de 293 casos confirmados en la provincia de Entre Ríos."31 casos, el 10% del total, corresponde a pacientes mayores de 60 años; y el resto, la mayoría tiene entre 20 y 40 años", diferenció el funcionario.Al dar cuenta del estado de los pacientes, indicó que "la mayoría registra cuadros leves"., explicó.Colón lleva 18 días sin nuevos casos de coronavirus confirmados. "Durante el brote tuvo un solo caso sin nexo, y hasta el momento no se considera a esa localidad como zona de transmisión local por conglomerado", explicó Garcilazo.Islas registra 40 casos relacionados al brote iniciado el 12 de junio; y hubo cuatro casos a los que no se les pudo detectar el nexo epidemiológico. Esa localidad del sur entrerriano, hace ocho días que no tiene nuevos casos de COVID-19.En relación al brote de coronavirus en Santa Ana, detectado el 20 de junio, hay un total de 44 casos confirmados. "Hace cuatro días que no se diagnosticaron casos nuevos pero el brote sigue activo, por lo que se realiza el testeo a pacientes sin antecedentes de viaje ni contacto estrecho con casos confirmados", explicó Garcilazo.