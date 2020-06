"Necesitaba dejar de cantar", expresó a Elonce TV Facundo Saravia

Trayectoria musical

En la edición de hoy, el conductor Francisco Cuestas, músico y compositor entrerriano, dialogó con Facundo Saravia, músico de folclore argentino, que hace dos años se retiró de la vida música pero sigue cerca de los artistas, trabajando en SADAIC."La situación es muy difícil, debido a que nuestra actividad, es lo primero que se cortó y lo último que seguramente va a volver. Comenzaron a producirse recitales virtuales a través de diferentes plataformas", expresó aFacundo Saravia."Desde SADAIC tenemos cierta preocupación, pero siempre tratando de apoyar a los autores, a los socios, darles ánimos y sosteniendo desde la mutual, es muy difícil", dijo.Y agregó que "la vida del músico un es estable, siempre tiene altibajos. Con esto que está pasando es muy difícil aguantar la actividad y que eso vuelva como derecho de autor. Igual, le quiero aclarar a los autores que pueden subir canciones propias y de otros artistas, a la redes sociales como Facebook, Instragram y YouTube, y eso no se paga derecho de autor".Con respecto al futuro de la música, dijo que "la modalidad de la virtualidad llegó para quedarse. El mundo cambio y todo se desarrolla a través de diferentes plataformas. Uno no sabe qué va a pasar, porque cuando nos ilusionamos en que puede terminar, tenemos que estar otros 15 días adentro"."Sabemos que no es lo mismo cantar por internet que enfrente a un público. Pero los músicos deben seguir cantando y mostrando lo que hacen, seguir disfrutando del arte. Algún día se va volver a tocar con gente, pero esto es una puerta nueva para nosotros de acceder a los show nacional o internacionales", dijo.El artista hace unos años dejó de cantar, en ese sentido dijo que "para mí era algo necesario, lo venía pensando hace tiempo. Canté durante 43 años y llegó un momento en cual sentí que no tenía nada más por cantar".Y agregó que "me terminó cansado el viajar, trasnochar y esperar. Ya no me divertía. Además como fueron cambiando la forma de cantar y del público de escuchar, si seguía sabía que debía renovarme y sentía que me iba a traicionar. Ahí dije que era el momento de irme".Hace dos años "que deje de cantar y no extraño nada, porque estando en la sociedad de autores estoy cerca de los artistas. Hoy en día que esta todo tan complicado, vivimos trabajando para ver cómo podemos sostener este barco"."Hace mucho que no escribo, pero durante la cuarentena tuve algunas ideas y tengo dando vueltas una canción. Pero dejé de lado todo eso, pero estoy siempre cerca de la música, pero desde otro lugar. No descarto ayudar a alguien, pero los show ya no es lo mío", dijo.Al respecto de lo que generó con sus canciones, contó que "tanto para el 25 de mayo como para el Día de la Bandera, me llegaron varios videos de personas cantando mus temas. La verdad que me alegra y me halaga, haber hecho algo humildemente que pueda transcender"."Soy un afortunado de la vida, porque hice lo que me gustó, porque vivir sin pensar. Canté con Los Chalchalero que fue lo más lindo que me pasó. Tuve un viejo espectacular. La vida me ha premiado, estuve con todos los folclorista que admiraba de chico", comentó.Al finalizar dijo que "Para los 90 años de mi padre, el gobernador de Salta le puso su nombre al Teatro provincial. Por la cuarentena no pudimos viajar, pero ya vamos a ir a Salta a tocar y homenajear a mi viejo".