Video: Valle María puso en funcionamiento la planta para potabilizar agua de río

Los vecinos de Valle María ahora tienen agua potable de río. La planta potabilizadora estaba en funcionamiento, si bien no en marcha de manera continua. Hace unos meses las autoridades convocaron a una ingeniera química para ponerla a punto.



"Fui convocada por el Intendente de Valle María para ponerla a punto y proceder al suministro de agua potable de río para los vecinos de la localidad", expresó a Elonce TV Silvina Patterer, Ingeniera Química y Doctora en Ingeniería Química.



"Demandó en un principio la corrección en las cañerías y determinar el dosaje de coagulante adecuado para lograr un agua potable, transparente", explicó.



Y agregó que "la planta es de modular compacto y posee tres compartimientos. En el primero ingresa el agua de río y se la mezcla con el coagulante, lo que hace que los sólidos que están en suspensión puedan separarse".



En el segundo compartimento "ya se la percibe un poco más clara y sale por la parte superior el agua casi limpia, y por el fondo salen los sólidos. En el último compartimiento, se lleva a cabo la filtración para la purificación 100% del agua", explicó.



Sobre el tipo de calidad de agua, dijo que "el agua dulce tiene muchísimos beneficios con respecto al agua de pozo. Tiene una porción reducida de sodio, potasio, hierro".



"Los vecinos manifiestan los cambios que notan en el agua. Todavía no estamos suministrando un 100% del agua dulce, la idea es llegar al 98% para garantizar el funcionamiento de los pozos, que en tiempos de bajante de rio, son un soporte para disponer de agua", indicó.



"Me enorgullece formar parte de este proyecto, que fue un desafío. Este tipo de plantas no hay muchas en la provincia, ni el país. Que esté funcionando es un gran logro personal y profesional", expresó.