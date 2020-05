Cada 27 se renueva la Fe en la Virgen de la Medalla Milagrosa

La Medalla Milagrosa es un símbolo de devoción y amor reconocido por la Iglesia Católica, para darle apoyo a quienes buscan la gracia, para aquellos que enfrentan un momento particularmente difícil en sus vidas."Cada 27, los fieles cristianos recuerdan a María bajo esta advocación tan popular y que llegó al corazón de tanta gente", expresó ael padre Ignacio Patat."El pedido de María a Santa Catalina es que acuñe la medalla y que va tomando fuerza este nombre a raíz de un hecho en Paris en 1730 en adelante cuando surge esta medalla, que pasa a ser milagrosa por las curaciones que la gente va teniendo a medida que la va usando".En ese sentido, dijo que "es una advocación que llega mucho al corazón y a los sentimiento de las personas. No es solamente el llevar una medalla como amuleto,"."La medalla no es solamente el pedacito de aluminio o acero que tenemos, sino lo que hace en nuestras vidas, que es traernos o ayudarnos a vivir la Fe en Jesús Cristo por medio de la Virgen", contó.Y agregó: "El domingo es la solemnidad de Pentecostés y la fiesta Patronal de nuestro seminario, que se dará una misa a las 11. Adema se conmemora el nacimiento del tiempo de la iglesia, que es el tiempo en el cual estamos hoy nosotros".Esto no se suspende y se realizaron a partir de las 16 horas desde la Catedral de la ciudad. Solo irá un vehículo con el cuadro de María y un sacerdote que bendecirá el paso de la imagen", dijo.Para finalizar, indicó que "".