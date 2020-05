Bahl: "La situación del agua es muy crítica y tenemos que ser solidarios"

el intendente de Paraná, Adán Bahl

"Nuestra prioridad es brindar agua de calidad. Venimos trabajando"

"Es imprescindible que cuidemos el agua hasta que el río vuelva a estar, al menos, a 50 cm de altura"

"Venimos trabajando desde hace varias semanas a la medida que ha ido bajando el nivel del río. Ayer llegó a 14 cm el río, una baja realmente histórica. Las soluciones que le hemos ido dando al tema del agua en todas estas semanas no han sido efectivas. Concretamente ayer el muelle Nº 2, que tiene la bomba Nº 5 que lleva agua cruda a la planta de Avenida Ramírez sale de servicio, lo que nos obliga a administrar el recurso de agua potable, permanentemente tomando decisiones", puso relevancia, en diálogo con. Hasta recién estuvimos trabajando hasta recién con el intendentes de Villa Urquiza, de Victoria, Santa Elena, en función de la realidad propia de cada localidad y nosotros también teniendo en cuenta la perspectiva que tenemos en la ciudad".Puntualizó que desde la Dirección de Hidráulica provincial se les ha informado sobre cuál sería el comportamiento del río, en los próximos días, "en función de eso tenemos que trabajar, estar atentos,Este viernes, aseveró, "a primera hora estaremos en la toma de captación de agua, trabajaremos todo el fin de semana, siempre prestando atención a cómo evoluciona la altura del río y por supuesto, administrando el agua potable para poder llegar a todos los rincones de la ciudad"."Estuvimos bajando la bomba de captación del agua cruda a la planta de Avenida Ramírez y hoy estamos prácticamente llegando a la base de cemento, que sostiene el muelle. Ya no hay posibilidades de bajar la bomba, estamos estudiando alternativas y esperando eventualmente que el río crezca", resaltó.Ante esta situación, "estamos administrando el agua que provee la planta de Avenida Etcheverría, que en un uso normal y racional debería alcanzar para todos los paranaenses, sin ningún tipo de inconvenientes", mencionó además Bahl.Hay varios barrios que están sin suministro. "El sector del barrio San Agustín es el que provee agua por gravedad a la planta de Avenida Ramírez uy otros lugares aledaños. Es justamente uno de los sectores, en donde a la administración del recurso se le debe poner mayor atención, porque provee agua a la planta de Avenida Ramírez que hoy está en situación crítica"."La gran parte de los problemas, no van a estar en toda la ciudad, sino especialmente en la zona oeste. En la medida en que todos los paranaenses cuidemos el agua, podremos ir administrando para que, durante la mayor parte del día, el agua llegue y se pueda llenar los tanques", insistió.Al ser consultado por las alternativas que evalúan, manifestó aEso lleva tiempo y la repentina bajante del río, superó todas las previsiones técnicas que teníamos y nos hizo entrar en colapso la planta de Avenida Ramírez".sa. También tenemos alternativas de cambiar la conexión de la planta Etcheverría, buscando la conectividad a otro caño. Cada una de sus obras llevará tiempo, por eso es imprescindible que cuidemos el agua hasta que el río vuelva a estar, al menos, a 50 cm de altura".Ante la consulta desobre sí estarían pensando en hacer cortes programados del servicio, apuntó: