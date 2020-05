El río volvió a bajar y tiene una altura de sólo 19 centímetros en Paraná

Bajante histórica

Video: Caminata sobre el banco de arena ubicado entre las islas frente al puerto

El río Paraná continúa en descenso y se encienden cada vez más las alarmas. Si bien algunas proyecciones estimaban que bajaría hasta los 25 centímetros, durante el fin de semana rompió todos los pronósticos y en los primeros minutos de este lunes volvió a marcar un nuevo récord.desde Prefectura,La evolución de los niveles "en este tramo del río dependerá fuertemente de la distribución espacial y montos de las lluvias. La tendencia climática sigue siendo desfavorable".La histórica bajante, que comenzó en febrero, continuaría al menos por un tiempo. Los especialistas sostienen que la causa principal del fenómeno es la falta de lluvias.Los pronósticos para los próximos meses siguen siendo poco alentadores, ya que los meteorólogos pronostican la llegada del fenómeno "La Niña", evento climático caracterizado por grandes sequías acompañadas de descenso de la temperatura.Un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) señala que la histórica bajante actual del río Paraná no tiene correlato contemporáneo y no se registraron valores similares durante abril desde hace más de 130 años.Según se informó, considerando sólo el mes de abril, "no se encuentra una situación similar en toda la historia registrada de niveles fluviales desde 1884".