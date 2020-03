Video: Puiggari: "Nuestra oración obtendrá el milagro que estamos necesitando"

El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, hizo llegar su saludo y bendición a todos los fieles "en estos tiempos difíciles que estamos viviendo"."Estamos aislados físicamente, pero más cerca que nunca en la fe, la esperanza y la caridad", manifestó el prelado.En ese marco, pidió "confianza" y "serenidad", al tiempo que puso de relieve que Dios "no se olvida de sus hijos".Tras recordar que estamos en cuaresma, pidió que "aprovechemos para acercarnos a Dios", al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de salir del individualismo.En otro tramo de su alocución recalcó: "No se cansen de orar, pero no se sientan solos".